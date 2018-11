La Esquinita del 23 de noviembre de 2018

Fue una mala estrategia

Muchos de los que asistieron a la obra de “Betty la Fea” no salieron del todo satisfechos y así lo dejaron claro a través de las redes sociales. Comentaron que el sitio donde se llevó a cabo la producción no era propicio para el evento y quienes pagaron un poquito más para ver de cerca al elenco no estaban tan próximos al escenario como creían.

¡Deberían tomar en cuenta las opiniones!

¿No le interesan los consejos en red?

Hay una embarazada que al parecer no le gustan las recomendaciones que sus seguidores les dan, debido a que siempre toma tiempo para contestarles y así desmentir lo que ellos dicen. ¡Cuidado pues!

No le gusta que peleen hombres

El personaje Yedgar subió un video hablando sobre las mujeres que pelean por hombre y les hizo la pregunta que si lo que discuten es a quién quemó más. ¿Será una indirecta hacia alguien en especial?

Sigue la moda de presumir

Pareciera que las decoraciones navideñas, más allá de ser una representación para celebrar el nacimiento de Jesús, para algunas figuras públicas se ha convertido en una competencia en Instagram, de quién taquilla mejor con sus adornos. Desde finales de octubre es una constante verlos presumiendo sus arbolitos de Navidad. ¡Recuerden no perder el norte de este tipo de celebración, más humildad!

¿No está metida en problemas?

En Instagram se rumora que Clarissa Ábrego había cerrado su cuenta porque está metida en un lío con sus excompañeros del programa, sin embargo, ella aclaró en una entrevista que tuvo la pérdida de un familiar por eso tomó esa decisión. ¡La gente es mala!

El perfume la sacó de aprietos

Ahora que sacaron el programa Suelta el Wichi, Jacky Guzmán está obsequiando flores con su línea de pestañas junto a una empresa, todo iba bien hasta que Franklyn Robinson le sugirió que le regalara unas a su enemiga Mónica Díaz, para ver si se llegaban a parecer. Este tipo de comentario no fue bien visto por sus seguidores, quienes salieron a defender. ¡Horror!

Entre los gritos y la falta de aire

Circula un video de un reguesero veterano en el que se supone sale cantando, pero no se le entiende lo que dice por tantos gritos y quedar casi sin aire. ¿De esa manera aspira a ganarse un Grammy?

A Jesús Santizo se le salió lo machista

Jesús Santizo compartió una imagen diciendo que esperaba que así como en la imagen de al lado, este año, las mujeres les pidan perdón a sus machos. ¡Un chiste machista fuera de lugar que no gustó en nada!

La nueva consejera de las mujeres

Una aspirante a famosa decidió hacer como una dominicana y dedicarse a dar consejos a las mujeres. Lo malo de esto es que sus recomendaciones son tan simples, que aburren a la concurrencia.

Lo suyo es comer bien sin importar inversión

A pesar de estar apartada de la palestra pública, los haters han quedado sorprendidos que a menos de seis meses de haberse ido a Colombia para hacerse cirugías, “La Polla” esté nuevamente rellenita y que ni la faja aguanta tanto. ¿No le interesan los canjes?

Las muestras de amor no creídas

Los seguidores de Calle 7 ya están cansados de ver a sus caras enamorarse de sus compañeros y darse besos para generar. Una supuesta nueva pareja fue criticada por darse un beso. ¡Feo!

La “Teacher” debe volver a la escuela

Vergüenza y mal ejemplo para sus seguidores fue lo que dio la excompetidora de Calle 7 Lissette Jurado, quien a través de un mensaje en Instagram mostró una gran cantidad de faltas ortográficas. ¡Los haters piden que haga un curso intensivo de español!

Exceso de retoque en las fotos

Una presentadora de televisión abusa tanto del exceso de retoques en sus redes, que cuando aparece en TV “Ella no es la guial de la foto”, lo que da a entender que no está conforme con su rostro.