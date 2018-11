La Esquinita del 20 de noviembre de 2018

Jacky Guzmán es una consejera

Una que no para de dar consejos por medio de su cuenta de Instagram es Jacky Guzmán, quien posteó un mensaje para todas la madres solteras jóvenes que siempre le preguntan cómo salir adelante solas con hijos, a lo que la ex presentadora respondió: “no tengo una vida perfecta para dar consejos, pero comparto lo que a mí me funciona...

Me dieron unas ganas enormes de mostrarles este video porque sé que alguien de mis seguidores necesita escucharlo y encontrar respuesta”. ¡Muchas se sintieron identificadas!

Los famosos apoyan por taquilla

En conferencia, donde incluyeron a algunas famosas en una iniciativa, le preguntaron a una sobre la consigna y no supo qué responder.

¿Daluna Kraemer tiene nuevo novio?

La ex guerrera Daluna Kraemer publicó una imagen en República Dominicana y al mismo tiempo Alberth Elis, jugador hondureño, subió una foto en el mismo sitio. ¿Será que están juntos?

Se queda sin sus pertenencias



Julián Torres, ex competidor de Esto es Guerra y modelo, contó por medio de su cuenta de Instagram que su maleta durante el viaje de regreso a Panamá se la habían robado. Dijo también que si existía alguna pastilla para olvidar lo que pasó, ya que, ¿por qué de todas las maletas se tenían que robar la suya? ¡Mala suerte!

Da consejos por su Instagram

Liza Hernández no para de sorprender. Ahora envía mensajes de alerta a sus seguidores a través de Instagram. Escribió “ten cuidado de en quién confías”. ¿Con quién habrá sido de esta peña?

El público no soltó a la Gallina Fina

Sandra Sandoval enseñó el vestido con el que cantaría en Miami y la gente se volvió loca. Al parecer, jamás han visto tanta sensualidad.

Lo llaman fisgón de las redes sociales

Hay uno por ahí que ahora no tiene nada que hacer, que se puso venenoso en redes. La gente clama que encuentre programa rápido.

¿Es víctima de la delicuencia en Panamá?

César Anel Rodríguez posteó en Instagram que mientras ultimaban grabaciones rumbo a Miss Universo rompieron el vidrio del auto y se llevaron cosas valiosas del concurso. La pregunta es, ¿quién deja tanto de valor en su automóvil?

¡Olga Sinclair cerrará Twitter!

La pintora Olga Sinclair comento que cerrará su cuente de Twitter, ya que no quiere saber del grado de corrupciones y de las elecciones.

Sara Bello perdió glamour de reina

Ya se confirmó lo que era evidente, Sara Bello y el ex de Jacky Guzmán son pareja. La pasaron muy bien durante el concierto de Steve Aoki, tanto así que amanecieron juntos y bien acaramelados... todo esto lo postearon en sus redes sociales; allí reflejaron el supuesto amor que fluye entre ellos. Dicen que la ex reina de carnaval tiene un aire a la chica plástica. ¿Será?