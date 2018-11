La Esquinita de 19 de noviembre de 2018

¿Con el cuerpo más lleno de curvas?

Desde el viaje a Venezuela de Señorita Panamá Rosa Iveth Montezuma han surgido muchos rumores sobre supuestas cirugías estéticas que pudo haberse hecho y que ha negado. Durante su última aparición dejó a más de cuatro sorprendidos con una figura más esbelta, un rostro más fino y hasta unos senos más notables. Queda más que demostrado que la organización del concurso la está preparando para que gane el Miss Universo 2018. ¡Muy bien!

Cansada del irrespeto en Instagram

La chama Rake Martínez está harta de los hombres que se pasan de atrevidos con los comentarios en sus fotos en Instagram, por lo que mostró a un señor por irrespetarla. ¡Muy bien!

No paran de denunciar videos

Hay un locutor que sus narraciones no le hacen chiste a todos sus seguidores y por eso le han tumbado varios de sus videos. El animador no ha dudado en mostrar su molestia.

Suspendida por ser una peleona

Al mejor estilo del desaparecido programa “Esto es Guerra”, en “Calle 7” los shows no pueden faltar y ahora la competidora Claudia Tapasco fue suspendida después de que hiciera pasar pena a su compañera Nikeisha Sánchez, al decir que tenía fama por estar con el presentador Marcos Oses.

Los seguidores del programa estaban contentos por la decisión, ya que creen que ella habla de más y no debe ofender a una panameña. ¡Dios!

Dudan de cuerpo en concurso

En Instagram circularon fotos de tres modelos que representan a Panamá en República Dominicana, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es que el bailarín Julián Torres no tenga el cuerpo que muestra en las instantáneas. ¿Editaron la foto de frente?

Su relajo molestó a algunos seguidores

El blanco de crítica de los haters fue Piky Zubieta, quien subió un video donde salía (en forma de relajo) regañando a su empleada doméstica por decirle que si seguía comiendo dulce se engordaría más, lo que catalogaron como una grosería de la excascarosa.

A la final, quedó demostrado que debe tener cuidado con lo que dice en las redes.

Quiere ser famosa a toda costa

Desde que una bailarina volvió a la soltería no ha parado de subir videos y fotos enseñando sus atributos como llamando la atención. ¡Ya es momento de cambiar de técnica!

Aún no superan su pasada relación

A un productor de género urbano le gusta ver el mundo arder, ya que en una publicación de Mary Gaby le comentó: “Te gusta hacerla”, frase que pertenece a una canción del reguesero Eddy Lover.

Actor, muy cerca de Delyanne Arjona

El actor estadounidense Owen Wilson le dio la sorpresa del día al esposo de la chef Delyanne Arjona, al comer en su restaurante durante su visita a Panamá. También estuvo en el Casco Antiguo. ¡Bien!

Ella sí tiene palabra por los demás

En Twitter, Gisela Tuñón dejó claro que da la palabra a quien sienta la más mínima admiración o respeto por ella o su trabajo. Aseguró que le dio tristeza enterarse que periodistas a los que siempre admiró se manejen de manera indebida, vendiendo su silencio. ¿A quién se referirá?

Le molestan los consejos en redes

Hay un personaje en las redes sociales que mostró su molestia por las mujeres que se hacen las consejeras y que quizás han sido engañadas y lo saben. ¿Defiende a la mujer del Marlon Polo?

Con el mismo presupuesto

El Carnaval de la capital ya tiene su soberana, es Valerie Falcón, quien representó Coclé.

Más que esta celebración, lo que llamó más la atención de los asistentes es que nuevamente la Autoridad de Turismo de Panamá anunció que destinará 1.5 millones de balboas a esta actividad de la Cinta Costera, mientras, el jolgorio del interior del país deberá repartirse 700 mil balboas. ¡Es momento que suban las cifras!

Con buena cara al mal momento

Nicolle Fergurson contó que mientras cenaba en Orlando abrieron el auto y le hurtaron las compras que había hecho en los parques y tuvo que quedarse hasta la madrugada en la policía.