La Esquinita de 15 de noviembre de 2018

Le borraron los post en Instagram

Franklyn Robinson estaba muy divertido ayer, riéndose con todos los memes que le creaban a Ashlany, Polo Polo, Yoani Ben y su ex novio, Alan Hernández, de Calle 7, pero la sonrisa le duró poco, pues le denunciaron dos de sus publicaciones y se las tumbaron de la red de microblogging.

Lo raro de todo esto, es que la cuenta de La Cáscara, creadora de los chistes, no fue denunciada, esa sí tenía cancha libre para la burla.

¿Les gusta salir en comparsa en TV?

Karen Chalmers y Michelle Simons salieron con el mismo traje ayer en Tu Mañana, y por más que la gente dijo que todo fue parte de un plan, ellas lo negaron. Aseguraron que fue mera casualidad ir así. ¿Será?

“La Pantera” aguanta la crítica

Desde que se anunció el resultado del ADN de la bebé de Yoani Ben, que dio positivo de que Marlon Polo era su padre, la gente no ha parado las risas sobre esta joven, su familia y hasta su exnovio tomó. Sería bueno que se ponga seria y grite alto ante tanto irrespeto.

Paulette Thomas entrega libro

La nueva aspirante a diputada, Paulette Thomas, anunció en redes sociales que ya entregó su libro de firmas al Tribunal Electoral, un requisito que necesita para correr a la candidatura. ¡La cosa es seria!

¿Y Tiburcia dónde está, la fueron?

La presentadora de las novelas de Tu Mañana lleva días sin salir, por lo que aseguran que también la fueron. Esperamos una aclaración.

No tiene más remedio que hacer TBT

Dicen que hay un cantante de reggae que está enterrado, que ya solo sube fotos de sus años mozos, porque ya no trabaja en nada.

Le dicen que tiene “cuernos” y también pantalones

Otra que soportó callada que gente desconocida opine de su vida es Ashlany, la mujer de Marlon Polo, quien ayer casi se convirtió en “Trending topic”. Muchos daban a entender que querían una mujer así, que aguantara infidelidades como ella. ¡Muy feo!

Culturosa no quiere a un famoso diputado

Una destacada escritora y representante de la cultura panameña aseguró en una red social que no le gusta comentar acerca de los temas políticos, pero le dio duro a un diputado que regala jamones en el centro de la ciudad. Al parecer, no entiende cómo es que la gente vota por esas personas así y aseguró que no soporta ni verle ni escuchar siquiera sus palabras en los medios. Es definitivo, ese señor no le cae nada bien.