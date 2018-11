La Esquinita de 13 de noviembre de 2018

¿Se cree el dueño de la verdad?

El señor Luis Casis ya se cree con poder para criticar a otros. Apoyamos 100% su loable trabajo humanitario, pero que esa misma humildad no la deje sentada en casa cuando le toca recibir un premio. El mensaje de voz que corre en redes, en el que dice palabras altisonantes, no es digno de ninguna persona. Si no le caen bien los políticos, pues no vaya a donde ellos están, no dañe con los pies lo que construye con las manos. ¡Siga con sus obras!

No para con la lloradera en Twitter

Famoso cibernético no deja de llorar en redes porque la justicia no le permite viajar. ¿Se le olvidó que tiene medida cautelar?

Wyznick recuperó su cuenta en red

Saltando en un pie está Wyznick Ortega, ya que le habían hackeado su cuenta en Twitter y según detalló en Instagram, con ayuda de anónimos la recuperó. La gente sigue todos sus comentarios y la felicitaron.

¿Luchito aguanta la respiración?

Luchito Williams colgó orgulloso una foto (en la que se puede ver su reflejo en un espejo) en la que parece ya no aguanta más por evitar la respiración. Su amigo Jorge Leal le escribió que dejara que la panza fuera feliz. Él respondió que lo dejara tranquilo. ¡Ataja!

Julia Honings espera otro niño

La exparticipante de Esto es Guerra celebró con Johny López BK el “baby shower” del que será su segundo hijo, primero para el productor musical. Están muy emocionados por la llegada.

La rubia sí tiene su foto original

María Pía Zubieta colgó el video y fotos con el astro de las historietas, Stan Lee, quien murió ayer. ¡Las taquillas reales son con famosos!

La Miss se llevó los ‘pie’ para su casa

Una Miss estaba en una fiesta de periodistas de Turismo y tenía tanta hambre, que se llevó en servilleta tartas de manzana para su casa.

Diana se lució en el show de Maluma, Bogotá

La panameña, participante de la Voz México, fue invitada de Maluma en el paso de su tour por Bogotá, Colombia. Diana Villamonte tuvo buen dominio de escenario, siendo ovacionada por la gente en redes.

Otro gordo que recoge la panza

Un famoso que se cree el más bello se tomó una foto de perfil y de frente, asegurando que el retoque y las poses ayudan a la gente.

Enseñó su colita triste en redes

Ex Calle 7 colgó orgulloso su foto desnudo, tapando solo las partes importantes, pero al final algunos seguidores aseguraron que sus nalguitas estaban tan caídas y tristes, que aunque las tapara se notaba que esa colita necesita una ayuda urgente. Debería usar la copa para levantar cola y dejar de andar pasando pena. Horror.