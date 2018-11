La Esquinita de 6 de noviembre de 2018

Bettina sí tiene nuevo programa

La chama más divertida de la televisión panameña fue una de las que sacaron en la barrida del viernes de TVN, pero ella está lista para dedicarse a su espacio de política en internet, “La otra cara”. Nos contó que sabía que habría movimiento, pero que no se lo esperaba en Esto es Guerra. Aun así ve con optimismo lo que viene a futuro, ya que tiene su propio negocio y espacios en redes sociales.



La pantera borra y escribe “post”

Varios fans han agarrado a Yoani Ben editando los “post” en Instagram, porque parece que los escribe en lengua muerta. No se entienden.



Génesis Arjona se concentra en show

La que está lejos de toda esta olla hirviente de los medios es la guerrera Génesis Arjona, quien está disfrutando su fama en Perú, dando entrevistas y trabajando con Esto es Guerra de allá.



No hay otra zona para informar

Los reporteros de televisión y radio no han encontrado otro sinónimo para las diversas áreas en las que se han llevado a cabo los desfiles patrios. Todo era “desde este punto”. Por gusto se les da nombre a las plazas y avenidas si estos señores no educan para nada.



Recuerda sus días como bailarina

Jacky Guzmán colgó en redes una imagen en la cual cuatro chicos la cargaban, como “tbt”. Muchos se preguntaban si regresaría a sus tiempos de bailarina ahora que ya no estará en televisión. ¿Será?



El más hater de todas las redes

Hay un productor que ya se pasa de negativo en redes sociales. No aporta, solo es queja de los políticos. ¡Señor, salga a protestar!





Se fue para México en fiestas patrias

Sheldry Sáez decidió pasarse unos días en Puerto Vallarta Jalisco y comentó que al miedo hay que mirarlo de frente. ¿Para quién sería?



Las muñecas que más pasean con el gobierno

Hay un dúo de chollywoodenses que está en todos los gobiernos. Las vieron en la comitiva del presidente que viajó a China, asegurando que andaban de paseito. ¡En esta vida si hay gente que baila con todos!



Esa cabellera blanca llegó a su fin

Mayín Correa expresó, por medio de un comunicado, que tras la grave situación económica del país el programa no podrá continuar.



¿Hoy se despiden de la televisión?

Luego de su extensa misiva en redes sociales, Franklyn Robinson está listo para dar un programa de despedida esta noche y hacer un anuncio. El golpe del viernes fue duro para todos, pero el dueño de los “wichis” no teme, pues tiene las conexiones para seguir en el medio contando lo que más le gusta, chismes de la gente. ¡Adelante!