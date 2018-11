La Esquinita de 1 de noviembre de 2018

Alexis Sitton se fue de Ají

A través de un comunicado se informó que el chef de Ají Alexis Sittón se fue del programa, ya que sus proyectos le demandan mucho tiempo y en su reemplazo quedará Amael Candanedo, a partir de hoy.

¡Solo queda reinando Delyanne Arjona, de la vieja escuela de la televisión!

Circula video íntimo de ex Miss Reef

En redes se hizo viral un video triple X de una ex Miss Reef mostrando sus partes íntimas. ¿Será una estrategia para generar en internet?

¿No le cae bien el competidor?

En Instagram circuló video donde la hermana de Nixon Guevara, de Calle 7, ponía cara de asco después que Vlady Foster la abrazara. Hubo críticas por su actitud y su hermano cerró su cuenta en red.

Freddie Mercury muy étnico

Mientras que la producción de Tu Mañana se destacó e invirtió en los disfraces alusivos a Halloween, en Jelou! salió el Cholly Kid vestido con una versión muy étnica de Freddie Mercury y sus presentadoras como catrinas a medio palo. ¡Que ahorren para el próximo año, por favor!

Paulette Thomas se lanza a política

Paulette Thomas anunciará hoy, de manera oficial, su carrera política por la libre postulación, con una conferencia de prensa. Esperemos que no le paso como a Chucho Barrios y demás del Chollywood.

Despido de 42 colaboradores

Mientras que por un lado Medcom celebraba preventa, por el otro despedía a 42 colaboradores, por una reestructuración. ¡Muy triste!

Gloria Quintana es otra víctima de los hackers

Al igual que Laura de Sanctis, la expresentadora Gloria Quintana fue víctima de los hackers en su cuenta de Instagram, pero al parecer, no pagará ni un centavo por recuperarla, puesto que tiene nueva cuenta ¡Bien!

Insinua a compañera que es bruja

¡No hay respeto! Castalia Pascual le insinuó a Annette Quinn que es una bruja y su compañera le contestó que tenía su escoba afuera.

¿No que era un irreverente?

Un presentador se la pasa diciendo que es un irreverente y que no le importa lo que digan los demás, pero parece que le afectó mucho las críticas que le hicieron por subir una foto que no le pertenecía, que hasta desactivó los comentarios y luego empezó hacer ejercicios porque quiere tener buen cuerpo. ¡Si hay dolor que no se note!