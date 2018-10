La Esquinita de 29 de octubre de 2018

¿No fue lo que se esperaba?

Muchos cibernautas dijeron que la segunda versión de Los Wichi Awards no fue lo que esperaban, porque el público del teatro se veía aburrido y no salía de su celular; se notaron las sillas vacías, el espectáculo en tarima era aburrido, ciertos cantantes necesitaban tanque de oxígeno y los primeros cinco ganadores no llegaron. ¡Horror! Ni en los Premios Juventud se ve tanto desorden. ¡A mejorar!

Solo son amigos por conveniencia

Ahora que un cantante fue firmado por una reconocida empresa musical, muchas personas que ni lo determinaban antes, se le han pegado como moscas al panal para taquillar con el nuevo talento.

El publicista que debe dinero

Se rumora que hay un famoso publicista que no deja de figurar, que le debe dinero a medio Panamá y las personas están molestas. ¡Debería ser más responsable con sus clientes!

Mejoró su silueta para el certamen

Se rumora que hay una Señorita Panamá que fue a Venezuela a hacerse la lipoescultura, aumento de senos y reducción de mejillas. Las pruebas de este rumor se ven en las fotos de sus inicios al participar en el certamen. ¿Por qué no quiere decir la verdad?

¿Será bella por fuera y dentro?

Más de cuatro quedaron sorprendidos durante el show WA, luego de ver el cambio radical que tuvo la reguesera Anyuri, quien luce una figura más voluptuosa, con nariz perfilada y hasta se oscureció el color de cabello, que la hace ver más estilizada. ¿La gente se pregunta si así como está de bella por fuera será por dentro y hablará de una forma más correcta?

Le pusieron cero por su vestido

El vestido hecho con jeans que uso Jacky Guzmán no fue del agrado de los fanáticos y hasta sirvió de inspiración para que un personaje en redes hiciera una parodia de su atuendo. ¿Decepcionó a la gente?

Exageran con su maquillaje

Pareciera que los maquillistas no se llevan bien con una presentadora de televisión, puesto que exageran demasiado con la cantidad de colorete que le ponen y ni hablar de sus pestañas de abanico.

Seguirá encaminada hacia Dios

La esposa de un cantante de reggae aseguró que seguirá encaminando a sus hijos por las sendas de Dios, aunque a los demás no les guste. Se rumora que ellos están separados. ¿Sería ese el motivo?

No quiere que Calle 7 suban sus imágenes viejas

Adriana de La Guardia subió videos en los que expresaba que estaba cansada de que Calle 7 suba fotos TBT de cuando ella estaba en esa competencia y que las personas la critiquen. Aseguró que el contrato con ellos se acabó hace tiempo para que sigan usando su imagen.

¿A quién quería que besara?

Los presentadores del noticiero no se percataron que el micrófono quedó abierto y se escuchó a Gretel Méndez decir que alguien quería darle un beso a David Salayandia y él estaba cohibido.

Se sacan los ‘mocos’ en pleno evento

Al mejor estilo de la exreina de Carnaval de Las Tablas, María Laura Cárdenas, las cámaras captaron a un Instagramer sacándose los mocos en plena actividad, sin importarle que las personas a su alrededor pudieran verlo. En esta ocasión, de nada le funcionó que estuviera bien vestido si su comportamiento era inadecuado. Minutos después grabó a una famosa embarazada haciendo lo mismo. Por lo visto, no aprendieron que la limpieza personal se debe hacer en casa o en el camerino antes de salir al escenario. ¡Fatal!

¿No le teme a las autoridades?

Hay un reguesero que no aprende de los errores. Hace un tiempo estuvo en líos por la promoción vulgar de una actividad a finales de año y de nuevo promueve un evento de la misma forma. ¡Feo!