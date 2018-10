La Esquinita del 26 de octubre de 2018

Una aspirante a presentadora, que fracasó en el intento en la corporación, le propuso a un cantante de salsa que hiciera un concierto gratis para recolectar fondos para los enfermos. La pregunta sería: ¿si es un concierto gratis, cómo recogerán dinero?Eso es hablar sin meditar, como decía Confucio. Interesante sería que ella se inventara un tipo de actividad y deje de comentar el las peleas ajenas, pues nada aporta el que tanto pelea sin sumarse a la causa. Todos están viendo a su colega fajarse con la carretilla, y opinando sin sudar junto a él.





Debe las extensiones y desaparece

Hay una famosa que dicen se peinó y se llevó unas extensiones de un salón y hasta el sol de hoy y no aparece. La dueña de los productos la está buscando hasta por debajo de las piedras por mala paga.





Lucado, el Yuyin de “¡Oye, Arnold!”

Rafe Lucado posteo una foto en Instagram cuando estaba bien jovencito. Los seguidores le comentaron que tenía pinta de reguesero, también que se parecía a Yuyin de “¡Oye, Arnold!”. ¡Wao!



Las sorpresas que no sorprenden

Pocos sintieron emoción con los tres finalistas de “Tu cara me suena” y no porque lo hicieran mal, sino porque eran los únicos que lo habían hecho bien de principio a fin. Si el resultado era otro, había que linchar a la producción de TVN.

Ahora, de los tres, ya sabemos quién es el que se esfuerza por sacar la cara adelante del personaje, pues los maquillistas este año no han salido de poner pelucas y diseñar performance de mujeres. ¡Prepárense!





David Grazier con foto provocativa

David Grazier publicó una foto en sus redes sociales, donde les pregunta a las chicas si lo quieren con ropa o sin ropa. Muchas seguidoras le dijeron que tenía un cuerpo espectacular y que querían ver algo más allá de su atuendo. En esto han caído los supuestos chicos sexys. ¡Qué pena!



“Wachi” habla claro de espacio

“La Profe la wachi”, conocida como Teresa Argüelles, dijo en un programa de Tv que está triste porque nadie le quiere comprar su segmento “Sin tapujo”.

Dejó claro que continuará haciendo su espacio, porque le gusta a muchos y que para atrás no regresa ni para tomar impulso. Afirma que la gente en las redes sociales la ha apoyado. ¿Será que su show no gusta en TV?



Romelito no deja el bendito celular

Una que no dudó en decir que su pareja, Rommelito Gutiérrez, no deja el celular ni un segundo, fue Ana Lorena Cortés, “si recibe un mensaje se queda ahí y no hay quién lo saque”, contó. ¡Mira tu!



Ashlany Gómez entra a moda ‘fit’

Ashlany Gómez, mujer de Marlon Polo, publicó una foto en Instagram donde muestra que está ‘fit’. Muchos seguidores la elogiaron y otros la atacaron, hasta le dijeron que, de un “Tundra paso a Mercedes Benz”.



Los presentadores no saben hablar

Algunos presentadores de TV no saben hablar de manera adecuada en sus programas. Empiezan dialogando de un tema, sin tener bases suficientes para debatir y dejan a los televidentes confundidos.





Emilio Regueira deja la prudencia en casa cuando va a la TV

Emilio Regueira no se mide con sus comentarios en TCMS, cuando evalúa a los concursantes vestidos de mujer. Le dijo a Abraham Pino, quien interpretó a Alejandra Guzmán, que si se le aparece en un camino oscuro de seguro se confunde. Debería dejar esos temas para otra ocasión no para un programa de entretenimiento nacional.





¡Yoani es atacada en redes sociales!

Yoani Ben posteó una foto en su Instagram junto a su novio Alan Hernández y la rellenaron de comentarios negativos, dijeron que tenía cuerpo de hombre en la foto. ¡La fama tiene su contra!



Yedgar Velasco no se va a operar nada

Yedgar Velasco dejó claro en sus redes sociales que no se piensa operar para convertirse en mujer y le dijo a sus cibernautas que no iba a ponerse senos ni nada de eso. Le comentaron que era su cuerpo e hiciera lo que deseaba.





Le saca citación a un periodista

Daniel Adames, actor que interpretó a Juanita Rivers, le sacó una boleta al periodista Aquilino Ortega, porque según él, le debe dinero. Adames dijo que no dejará que jueguen con su plata.