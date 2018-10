La Esquinita del 25 de octubre de 2018

EL modelo Marlon Polo dijo en un programa de televisión que realizó una inversión de 7 mil dólares hace unos meses atrás para establecer una academia de arte llamada “Boss Models Academy”, en Colón y con este negocio piensa aportar algo positivo a su provincia.El chico más buscado en las redes sociales destacó que también sacará su nueva marca de ropa ‘Gotcha By Marlon Polo’. ¡Ya ven, mientras los demás miran, el muchacho trabaja!





No respondía por el hijo y critica

Presentador armó una polémica en redes por un evento que recauda dinero y la gente dice que él ni siquiera atendía a su hijo. ¡Plop!



¿Se identifica con un video en red?

Rony Vargas colgó en Instagram el video donde Ronaldo “el gordito” le decía al dueño del Real Madrid que solo se quedaba en casa si tuviera (en ese entonces) la mujer como la de Luis Figo. ¿Coincidencia?



No se peleó con Mari Gaby Sealy

La hermana de Mari Gaby Sealy, Marliere, no se queda quieta, volvió a postear contenido en redes para generar comentarios. Expresó, por medio de su stories, que ella no estaba peleada con su hermana y que no se deja de nadie. Le recomendaron que siguiera así, tal cual es. ¿En serio?



¿Ya son la pareja ideal en cámaras?

Rommelito Gutiérrez y Ana Lorena Cortés fueron de invitados a Jelou!, para hablar de cómo surgió el romance entre ambos. Dicen que todo empezó por un pollo asado. ¿Esto en realidad importa?



Los programas de Tv en decadencia

Los programas de TV hacen de todo para entretener al público, pero el mismo ya está cansado de la misma dinámica. ¡No cambian!



Casis se cae otra vez por cansancio

El “reportero ciudadano” volvió a caer tras las largas jornadas para recaudar dinero. Debería pensar en una semana de descanso.



¿Solo come arroz una vez a la semana?

K4G comentó en televisión que se alimenta muy bien, entre comer pollo asado, arroz, una vez a la semana y huevo. Solo come porquerías los domingos. Comentó que el alcohol no se escapa de su alimentación.



Steven Joseph, enojado en Instagram

Stevens Joseph expresó en su Instagram el enojo que siente por los conductores que no saben utilizar las intermitentes cuando están manejando. El chico lo hizo de una manera bastante grosera y gráfica, para que esos que no usan la herramienta empiecen a utilizarla. Muchos seguidores comentaron que eso es pan de cada día en la calles de Panamá. ¡Apoyaron su cruzada!