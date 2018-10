La Esquinita del 22 de octubre de 2018

El exmodelo del desaparecido espacio “A todo o Nada”, Ryan Stone, ahora forma parte de Calle 7 y en una entrevista aseguró que estaba contento de que Medcom le abriera las puertas y tiró la intriga que, a donde está, no es nada de besito en la boca ni juego de cartas, porque la competencia es de verdad. Inclusive, hasta se quitó el apodo “El Pollo”, que tenía en sus redes y que le puso Ludwik Tapia. ¿Molesto porque no lo tomaron en cuenta?





¿Feliz con récord por un playback?

Diana Monster escribió en Twitter que aún no podía creer que haya roto el récord de 83 puntos en Tu Cara Me Suena, el más alto de toda la temporada. ¿Cuál récord, si la gente dijo que todo fue playback?



Bisturí sería el secreto de chica

Corre el rumor que la presentadora de un programa que resalta el folclor también se sumó a la moda de pasar por el quirófano, ya que de la noche a la mañana luce una cintura de avispa. ¡Será así?



¿Los quieren fuera de la televisión?

En los últimos días ha habido muchos comentarios negativos en las publicaciones de la cuenta de Esto es Guerra, algunos seguidores creen que el espacio perdió su esencia, ya no lo graban en vivo y sus competidores hasta dan pereza con las mismas acciones.



Sumado a eso, parece que el rating de las últimas temporadas ha bajado y se rumora que esta podrían ser las últimas semanas del proyecto. ¡Amanecerá y veremos!





¿La ignoran en el segmento romance?

La gente notó que hay dos presentadoras novatas que ignoran a una compañera y no la incluyen en el segmento donde opinan sobre temas amorosos o de novela. Hace semanas corrió el rumor que este dúo no se lleva bien con esa locutora. ¡Comportarse de esa manera no es de profesionales!



¿Presentadora en la competencia?

¡Sorprendidos! Así quedaron muchos televidentes cuando vieron a la exmiss Stefanie de Roux como una de las invitadas en un segmento de mimosas de Jelou!, cuando se supone que es una de las caras de un programa de cable de la competencia.

¿Ya no está en Medcom?, ¡que nos actualice sobre su estatus!



Ahora será el centro de atención

La excompetidora de Calle 7 Nikeisha Sánchez le contestó a Claudia Tapasco que ella sabe bien que si gana o pierde es su trauma, luego que esta última dijera que no la conocía. ¿Ego elevado?





Estaban juntas, pero no revueltas

Los fanáticos comentan que, unas mujeres que son enemigas, estuvieron en la misma fiesta y muy cerca. Los de alrededor se quedaron con las ganas que se formara la trifulca para filmarlas. ¡Muy feo!



Son exagerados para ser aceptados

Hay un reguesero que asegura que ellos deben ser exagerados en lo que dicen, ya que es la única manera que los fanáticos le presten atención y le brinden el apoyo al talento nacional.



Ya no quieren ese relajo con el ex

Fanáticos de una guerrera quieren que ella pare el relajito de estar dejándole sus mascotas a su ex, cuando ella ya tiene nueva pareja. Creen que eso podría traerle problemas a futuro. ¿Será?



¿Está en la pelea por el cocinero?

Como si en Panamá no hubiera más cocineros buenos, se ha visto a David Grazier en los dos programas matutinos mostrando sus habilidades en la cocina. En una entrevista aclaró que fue invitado a Jelou! por una persona que conoce y que tiene otros proyectos más importantes. Esto despertó la molestia en algunos haters, quienes lo catalogaron como un hombre creído. ¡Fuerte!



Como sea, quiere ser famosa

Es increíble que las redes sociales sean todo para algunas personas. Hay una madre de familia con ansias de ser famosa, que no sabe qué hacer para llamar la atención. ¡Póngase sería señora!



¿Sale con el exnovio de Sheldry Sáez?

Desde hace algunos días se rumora que han visto en varias ocasiones a Milka Rodríguez con el exnovio de Sheldry Sáez y no se descarta que exista una posible relación.

La controversial chica aclaró que ellos se escriben de vez en cuando para saludarse y desmintió que haya más que una amistad. ¡Cuando el río suena es porque piedras trae!