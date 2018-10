La Esquinita de 19 de octubre de 2018

¿Stevens Joseph también es azafato?Mónica Nieto, ex participante de Canta Conmigo (2009), aclaró por medio de Instagram, qué pasó con la canción “Tu nombre en mi cuaderno”. Aseguró que jamás comentó que no le gustaba el reggae, sino que ella quería cantar baladas también y los productores le dijeron que solo había espacio para interpretar reggae, que nunca fue por plata y tampoco la obligó su madre a tomar la decisión. ¡Ahora si se formó!

Todo esto es una vaina en televisión

La gente de Tu Mañana maneja su propia regla del español. Aunque “vaina” no es una palabra vulgar, en el contexto en el cual la utilizan en televisión, no es apropiada. Se acabaron los filtros y el respeto.

Se arrebató por las críticas en red

Adriana de la Guardia no tiene pepitas en los dedos para expresar su malestar como mujer. Le escribió a los pervertidos que dejen de ver lo notorio de su cuerpo. ¿Esos no son sus seguidores?

¡Juan Neblett ve el futuro mejor!

Juan Neblett se mantiene fuerte en lo que le apasiona, la comida. Con apoyo de sus verdaderos amigos sigue trabajando para cadenas de supermercados muy famosas. Luego de publicar el pensamiento: “Cuando puedes ver el futuro claramente, entiendes el ‘¿por qué?’ del pasado que no podías comprender”, el cocinero parece entender sus errores y mira hacia adelante luego de tanta tormenta.

La “barbie” web sale maltrecha

Una que tiene alto mando en web de un canal salió desbaratada ayer; mal maquillada, con un ojo más grande que otro y el pelo se le veía pastoso. Lanzó las innovaciones de su espacio y mejor que no la enfocaron mucho. Se nota que el arreglo allí es solo para famosas.

El reportero de Suelta el Wichi es casi el “utility”. Imagínense que para anunciar los “Wichis Awards” en Tu Cara me Suena, Jacky Guzmán lo llevó como su ayudante para entregar las invitaciones para la gala de premios. El joven, muy aplicado, recorrió el escenario y le entregó a cada jurado la insignia. Se nota la crisis que ya no hay plata ni para un par de modelos en TV.

Shaggy y Sting, turistas en Casco

Shaggy y el astro Sting ya están en Panamá y se fueron a turistear al Casco Antiguo. Los artistas, que darán un concierto esta noche, se sentaron en una banca a disfrutar de nuestra ciudad. ¡Muy bien!

¡Gripe y cansancio le pasan factura!

Luis Casis fue a dar al hospital ayer, durante la caminata que lleva días realizando por las operaciones de corazón. Desde Medcom revelaron que fue por resfriado, su hermano le dijo en Twitter que debe descansar.

Llegó el “Pum Pum” al escenario

Muchos panameños disfrutaron de la presentación de Abraham Pino, como “El General” en TCMS, que puso a bailar a todos en la gala y recordar a este gran artista. ¿Será que Abraham gana TCMS?

¿Ahora sí tienen gente para hacer Suelta el Wichi 2?

El programa “La mordida” al fin le otorgó un papel como protagonista al exreportero de Suelta el Wichi, Hugo Stocker. Después que la competencia lo despidiera, “La Mordida” lo mantuvo de invitado buen tiempo hasta que le dieron la oportunidad. Esto podría ser como un Suelta el Wichi 2.

La divinitis de Ricardo Jaramillo

Varios comunicadores cuentan que Ricardo Jaramillo parece no estar claro en que ahora que decidió ser periodista de política y dar un salto de canguro, sin subir todas las escaleras, debe guardar la “divinitis”, recordar que no es modelo de pasarela y que escondido le hace un flaco favor al candidato para el cual trabaja. ¿Por qué figura tanto?

El vocero o jefe de prensa de un candidato presidencial, sobre todo, si no tiene experiencia, es más que una foto bonita o una sonrisa. No necesita convencer con su pinta, sino vender a quien le sirve.

¿Marliere Sealy va en busca de pelea?

La hermanita de Mari Gaby Sealy no mantiene los dedos quietos en Instagram, sigue tirando veneno e indirectas. ¿Quiere ver el mundo arder? La chica colgó un meme que decía, “Hoy hablaremos de esos que han tenido más de tres ‘relaciones serias’ en lo que va del año 2018, me retiro lentamente...” Perfiles dedicados al “chisme” dijeron que la chiquilla está buscando despertar la furia de una que anda por ahí como leona y que no tiene miedo a dar golpes en la calle. Si esto es así, que Sealey vaya buscando entrenador.