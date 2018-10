La Esquinita de 18 de octubre de 2018

¡Lo chabacano no da nada de risa!

En WhatsApp circula un video en donde La One Two hace un video sobre su supuesta campaña presidencial y finaliza con una vulgaridad y diciendo que todos se van para la..... Lo único cierto, es que si este personaje está disconforme por la situación del país, debería hacerlo de forma educada y no dando el mal ejemplo a los menores que la siguen. ¿Cree que esa es la forma correcta de quejarse?

Despacito tiene siete Récord Guinness

Luis Fonsi compartió una foto donde salía con siete reconocimientos de Récord Guinness por el tema “Despacito”, hecho con Erika Ender.

¿Liza advierte en red a bailarina?

Liza Hernández se refirió a una persona como descarada y le advirtió que no provoque a la loca. Algunos haters opinaron que se refería a Mary Gaby Sealy. ¿Pelean al exnovio de la bailarina?

Se quita ropa para mostrar su cuerpo

Assilem se quitó el vestido y quedó en faja para mostrar cómo le quedó su cuerpo después de un mes y medio de haber pasado por el quirófano en Colombia. Muchos la criticaron porque creen que hizo la ley de menor esfuerzo. ¡La chica ha demostrado que la burla pudo más con ella!

No quiere más críticas de haters

Marlon Polo compartió una foto poniéndole un collar a su pareja y de una vez sus seguidores le preguntaron ¿El anillo para cuándo?, por lo que el modelo desactivó los comentarios.

No hay rencores entre los amigos

Cuando muchos creían que Rosa Iveth Montezuma no quería saber del chef Juan Neblett, la chica le puso un mensaje positivo en su foto.

¿Exmiss no se quiere quedar atrás?

Criticaron a una exmiss porque habló de boda cuando recién su expareja compartió que será padre. ¿Busca llamar la atención?

Al fin acepta que es novio de su compañera

Tarde o temprano la verdad sale a la luz y de eso son testigos Romelito Gutiérrez y Ana Lorena Cortés, quienes finalmente confesaron que son novios a través de un video que compartieron en sus redes sociales.

¿Exguerrera volverá a copiar a Kim?

Kim Kardashian compartió una nueva foto y los haters comenzaron a decir que no demoraba Delany Precilla a imitarla otra vez.

¿Remón le dice feo a Rolo De León?

En Tu Mañana hablaban ayer de Halloween y Rolo De León, para vacilar a Miguel Remón, le dijo que tenía que comprar una máscara para esa noche de brujas y el presentador le contestó con un para atrás. Remón fulminó al reguesero al decir que al menos su máscara la venden, pero la del cantante, ya la llevaba puesta.