La Esquinita de 17 de octubre de 2018

Castalia Pascual va sin filtros

La periodista Castalia Pascual retó al Instagram con “cara lavada” y aseguró que ella es igual a todos los humanos, con las mismas necesidades que todos, y que no por ser una figura pública, es diferente a los demás. “En esta cuenta muestro a la Castalia mujer, divorciada, ser humano, con un hijo por formar”. Agregó: “a los que no les gusta, que no me sigan”.

¿Diego De Obaldía busca una novia?

Diego De Obaldía comentó que desea que su próxima novia sea panameña, para que lo amarre con una correa. ¿En serio?

Jean Modelo sigue con su relación

El Calle 7 no se rinde en su romance con “La señora”, como los fans llaman en redes sociales a Stefany Amaro. Dicen que pronto la modelo lo dejará, ya que Jean es un “pelaito” a lado de ella. ¡Wao!

¡Aún lo recuerdan como llorón!

Los panameños no perdonan a Enrique Gutiérrez, conocido como Romelito. La gente todavía se acuerda cuando lloró por Fergie Vergara, luego que esta dejara la casa del Gran Hermano (2016). A estas alturas, los cibernautas siguen usando su rostro para hacer graciosos memes. Horror.

Andrés Parra visita Panamá

Andrés Parra está promocionando su participación en la novela ‘María Magdalena’. El actor contó que por fin le dan un papel de bueno con el del apóstol “Pedro”. Se ha ganado el cariño de los panameños.

¡Blanca tendrá un nuevo segmento!

La presentadora de noticias tendrá un nuevo espacio sobre lo que se cocina en redes sociales. Al parecer, no hay una cara más amable.

Otra que busca fama de gratis

No se sabe si se está agarrando de la poca fama de su hermana, pero nadie la conoce; aunque mete siempre su cuchara donde no debe.

Gian Varela se defiende en las redes sociales

Gian Varela colgó en su cuenta de Twiter que están utilizando sus posts para hacer campañas en contra de padre, como si él estuviera metido en política. Por primera vez, el Dj no se dejó de quienes lo atacan.

Julia Honings y el sexo de su bebé

La novia de Johnny López, conocido como BK, está a punto de anunciar el sexo de su bebé, todos comentan que será niña. ¿Apuestas?

¿Liza Hernández tiene otro novio?

La redes sociales han vinculado a Liza Hernández con un sin fin de chicos en lo que va del año 2018. Lo cierto es que ninguno ha sido confirmado por ella como el oficial, por lo que sus seguidores reclaman a “La doradita” un retoñito. Ahora la asocian con el ex de Mari Gaby, con quien la vieron muy divertida en una fiesta. ¿Será que sí?