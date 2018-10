La Esquinita de 15 de octubre de 2018

¿Polo Polo le da like a foto de ex?

En la final de Calle 7, muchos se percataron que Marlon Polo le dio ‘Me gusta’ a una foto en la que aparecía la competidora Yoani Ben preparándose para las pruebas y a las horas, circuló una imagen que supuestamente había sido publicada por la campeona donde salía su actual novio y su hija en brazos con el texto: “A esta debería darle ‘Me Gusta’ también”. ¡Fuerte!



¿Y la ortografía para cuándo?

Los productores del programa Jelou! están haciendo lo que sea para no dejarse de la competencia, lo malo es que hicieron un nuevo segmento de canto donde no le pusieron la tilde a “mí”. ¡Ojo!



Momento de cambiar los temas

Hay un espacio televisivo que tiene a más de cuatro televidentes aburridos con los mismos temas de amantes o relaciones fracasadas y lo peor del caso es que dos de sus presentadoras están a favor de este tipo de diálogo. Uno de los comentarios que más resaltó fue el de una mujer que esperaba el segmento de salud y estaba molesta porque tuvo que escuchar este tipo de conversaciones por buen rato.

Sería bueno que entendieran que este espacio lo ven los menores de edad. ¡Fuera de orden!

¿Competidores son aburridos?

Algunos excompetidores de Calle 7 comentaron en las redes que la final les pareció muy aburrida y les entretuvieron más los retos de las mujeres; alegaron que el tiempo que les tomó a los chicos fue casi nada. ¿Será cierto o es que la envidia los dominó?



Le molesta la morbosidad

En redes sociales circularon las fotos y videos de una mujer que cayó al precipicio. Tanta fue la insistencia de los cibernautas, que molestaron a DJ Markito, quien aseguró que a nadie le gustaría que le compartieran la imagen de un familiar que pierde la vida de forma trágica. Un aplauso para este animador que da el buen ejemplo a los jóvenes. ¡Deben imitarlo!



La Taylor Swift curvy panameña

Alexa Chacón dejó a más de tres sorprendidos con su vestido, en un reciente evento de moda, al mejor estilo de Taylor Swift. Ahora que bajó de peso hasta sus gustos se han vuelto más exquisitos. ¡Bien!



La dejaron sin palabras en red

Hay un personaje en redes que anda pendiente de lo que hacen los famosos y en un intento de querer ganar gracia con la foto de una maquillista, esta la ubicó en la misma plataforma. ¡Pasando pena!



Steve Aoki se presentará en Panamá

Los amantes de la buena electrónica podrán conocer de cerca al estadunidense Steve Aoki, quien se presentará en Panamá el próximo 17 de noviembre, en el Festival Sunrise de la Plaza Amador (Figali).



Sus seguidores solo están por ver lo malo de ella

A través de fotos, una miss quiso crear conciencia sobre el chequeo que debe tener cada mujer para detectar a tiempo el cáncer de mama, pero en vez de apoyarla, haters se encargaron de buscar de dónde había sacado esa iniciativa. ¡Muy mal que no vean el mensaje por criticar!



La hermanita del muñeco diabólico

Ni los propios compañeros de Carolina Dementiev le perdonan una a la presentadora. Con un collage, se burlaron del atuendo que uso en el programa, parecido al de Chucky, el muñeco diabólico.



Muchos no la consideran una líder indígena

Mucha gente están en desacuerdo con que ahora el certamen Señorita Panamá quiera poner a Rosa Iveth Montezuma como una líder indígena, cuando jamás se le ha visto en una manifestación por sus derechos y menos que sea la autora del texto que publicó en Twitter por el Día de la Raza. ¡Las personas no son tontas!



La abogada que más se molesta

Hay una licenciada en leyes que en los últimos días ha estado desatada, primero opinando en un tema que no le corresponde y después bloqueando a personas que no están de acuerdo con ella.