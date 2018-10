La Esquinita de 12 de octubre de 2018

La cara de Oriel es la que suena

Como dijo alguien en redes, el espacio Tu cara me suena es lo que dice su título. No es solo voz, la persona se debe asemejar al personaje que le toca. Aunque a muchos les molesta quedar sepultados en la tabla, no pueden negar que Oriel Ospina ha sido el que más se ha esforzado para sacar la cara de todos sus artistas. Los demás, si lo han intentado, no les ha salido tan bien.

También inaugurará “food trucks”

La moda de los “food trucks” va en aumento. Franklyn Robinson abrirá muy pronto su nuevo negocio de arepas y se llamará WichiFoodTruck. ¡Felicidades al presentador que va escalando en lo que pueda!

¿Y a esta quién la hizo famosa?

Dice la novia de un “instagramer” que empezó a buscar trabajo y según ella, la gente le preguntó qué hacía buscando trabajo si es pareja de un famoso. ¿Quién es ella? ¡Ni su casa la conocen!

La ‘Nicki Minaj’ después del show

Esa presentación de Marie Claire Marine fue muy buena, pero ese invento de poner a Alexa Chacón a rapear nos hizo silenciar el audio del televisor; hasta daño causaba. Todo el ‘outfit’ muy bonito y su peinado Diana Ross, pero de rap sabe lo mismo que ese artista que tuvieron que mandar al conservatorio, nada. Para la próxima, invítenla a coreografía, eso sí es lo de ella. El resto, déjenlo en manos de gente que sí sabe de canto.

¿Tienen o no una relación? ¡Hablen!

El competidor de Calle 7 Jean Modelo dijo en un programa de TV que Stefany Amaro es una persona muy importante para él y lo que hay es importante. Nunca quiso decir si tienen una relación. En cambio, la chica dijo que un excelente muchacho, súper respetuoso.

“Curvy” al poder sigue consigna

Una que sigue impulsando a la mujeres de tallas grandes y no gordas es Picky Zubieta, quien realizará un evento este sábado titulado: “La ruta Curvy”, donde brindarán una conferencia para que las mujeres puedan disfrutar de una salud integral.

Es bueno que las chicas sean originales como Picky y ayuden a otras a bajar de forma más real, no con hologramas o fantasía.

¿Tanta alarma por un beso?

El actor Luciano D'Alessandro, de la novela La ley del corazón, le plantó un beso en la boca a María de los Ángeles en televisión nacional. ¿Será que esto también es por el rating? Hay dudas por todo.

Corrector traiciona a Liza Hernández

Liza Hernández quiso demostrar apoyo para su Pantera, Yoani Ben, pero el post que escribió decía lo siguiente: “NINCA he dudado de tu fuerza”. ¡Todos nos equivocamos Liza tranquila! Aún así, ten cuidado.

Una premiación nada objetiva

Por ahí rondó un concurso que solo premia a su círculo de preferencia y no enaltece el verdadero talento de los profesionales y tras eso, quieren que los medios le cubran gratis el evento. ¡Frescos!

El mundo se está acabando, chillido de perro es la sensación en las redes

Ahora todos en redes sociales usan un instrumental con el chillido de un perro para hacer chistes. ¿De verdad, a esto ha llegado el humano? Lo más triste, es que espacios de programas que antes tenían a los mejores creativos, usan esta tontería como gracia. ¡Adiós mundo!

Quieren que tenga novia rápido

A Joako Fábrega le quieren conseguir novia rápido. Al competidor de Esto es Guerra ya se le vio junto a una joven y estaba bastante amoroso en su cita. Sus seguidores esperan que este amor sí sea real y deje de estar saltando de puerta en puerta.

Todas operadas y ahora son fitness

Hay montón de famosas en este país que se han adueñado de las redes con mensajes positivos que van acompañados de fotos en las cuales se refleja su trabajo en el gym. Eso está bien, el problema aquí es que la mayoría pasó por el quirófano, se han hecho hasta el “six-pack” y ahora se venden a la juventud como las súper heroínas del ejercicio.

Es una falta de respeto y las deberían demandar por mentirosas. Cientos de chiquillas matándose de hambre y nada que las igualan, ¿ya sabrán por qué no? ¡Lipoescultura niñas!

Trío une sus voces para un reggae

Marie Claire Marine subió un video en Instagram cantando junto a Mónica Nieto y Oriel Ospina, interpretando el éxito de Eddy lover, “Te gusta hacerla”. Estos pelaos sí que tienen futuro.