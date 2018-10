La Esquinita de 11 de octubre de 2018

Sorprendidos quedaron muchos televidentes luego que en un programa el novio de Marilú de Icaza confesara que desde hace dos años andaba persiguiéndola. La presentadora aseguró que el acercamiento no se había dado porque Eugenio Luzcando vivía en Estados Unidos y se acaba de mudar a Panamá.La famosa aseguró que su suegra vive en Chile y no la conoce; mientras, el deportista aclaró que él tenía un acuerdo con su madre. ¿Será que el acuerdo era que no tuviera pareja? Algo está raro aquí.Circula en redes un video que subió la artista Amber Rose hace tres meses maquillándose con un tema de El General de fondo. ¡Bien!Una presentadora de noticias muy pronto informará luciendo algún atuendo para irse a la discoteca, ya que cada día va mostrando de más. ¿Ya no existen las reglas en los vestuarios de noticias?Mónica Díaz aseguró que después de su segundo embarazo su cuerpo cambió y por más que hacía dietas y ejercicios le salió la herencia afro y se llenó de curvas.Dejó claro que ya no va a seguir luchando, comerá sano y se ejercitará por salud, no complacerá a los demás. ¿No que era irreverente y no le importaban críticas?La Señorita Panamá Rosa Iveth Montezuma posó en vestido de baño y de una vez despertó pasiones. Algunos decían que el chef perdió salir con ella por andar con otras más jóvenes. ¡Fuerte!En un programa, deben tener más cuidado con las pruebas que le pone a sus competidores, algunos salen llorando o lesionados.Hay una cara de Telemetro que presenta noticias y que no puede ni abrir los ojos de la exagerada cantidad de pestañas falsas. ¡Feo!En el Instagram de Telemetro pusieron que si una de sus publicaciones de Calle 7 superaba las 15 mil interacciones regalarían dos boletos a la final y a los minutos cambiaron por 7 mil 500. ¿No hay suficiente audiencia?Cuando se trata de taquillar, los famosos hacen lo que sea, muestra de eso es que una expresentadora se tomó foto en el baño. ¡Fuchi!En una de las promociones de Tu Cara Me Suena en la que salen los participantes opinando del concurso, Liza Hernández dice creer que los jurados tienen sus favoritos. Si lo afirma porque no alcanza la puntuación perfecta, los comentarios en redes no dejarán mentir que sus presentaciones no son “La divina comedia”. ¡Debe esforzarse!