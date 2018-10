La Esquinita de 10 de octubre de 2018

Aunque este año no ha sido de tantas noticias exclusivas como en sus inicios y que los volvieron a cambiar para TVMAX, Suelta el Wichi promueve su premiación con un video muy parecido al que hicieron Las Kardashian para el décimo aniversario de su reality “Keeping Up with the Kardashians”. ¿Será que ahora sí no hay ideas o es que el rating sigue en descenso? Si la cosa va así, pronto los veremos solo en la web.El boxeador panameño Israel Duffus será padre por segunda vez y lo celebró en sus redes sociales bailando junto a su esposa e hija.Ana Lucia Herrera expresó por las redes las responsabilidades de toda mujer con hijos. Entre ellas mencionó: pagar la casa y los gastos de los hijos. Las seguidoras se sintieron identificadas con ella.Delyanne Arjona público una foto en su Instagram, en honor a los 41 años que está próximos a cumplir. En ella, escribió que no existe mujer fea, sino mujer sin un buen fotógrafo y photoshop. Le faltó agregar que el factor monetario también ayuda un poco.Jacky Guzmán sigue disfrutando de su pareja, así lo demuestra en sus historias de Instagram, donde colgó el día que pasó en la piscina junto a su chico. Al parecer, sus fans sí le aprueban esta relación.Por ahí hay un famoso que le salió un hijo regado, y la madre del infante, someterá al menor a una prueba de ADN. ¡El mundo arderá!La gente tiene el atrevimiento de tomar las imágenes de los noticieros y hacer Fake News, ocasionando alarma en la población. ¡Muy Mal!Ilka Ender compartió por Instagram lo feliz que se siente, porque su pareja, Eddie Hendrick, cumplió un año más de vida. Expresó: “todo es más bonito cuando se comparte... ¡Feliz cumpleaños!¡Ay papá, se va a formar! Una famosa que dice le sobra el dinero, será multada por no entregar informe al Tribunal Electoral. ¿Qué pasó?Tremendo “revolú” formó una cuenta fantasma en Instagram alrededor de la relación que tiene Kathy Phlipp con un DJ y en la que aseguraban, Laura Ornano se estaba metiendo, porque Kathy se lo quitó primero. Para zanjar el chisme, Phlipp escribió casi un libro en la misma red, donde aclaró que trabajó 10 años en Frecuencias Asociadas y que vio relaciones durar y quebrarse. Ornano la apoyó.