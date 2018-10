La Esquinita de 9 de octubre de 2018

Una que entró al quirófano hace unos días atrás por una lesión en su pierna fue la presentadora de la televisión, Clarisa Ábrego, quien indicó que estaba en proceso de recuperación, pero muy feliz y agradeció a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud. La famosa estaba bien acompañada de su amigo íntimo, Rafe Lucado. Pronta recuperación Clarissa.Génesis Arjona estaba por la playa y con celular prestado, ya que no utiliza sus redes desde las primarias del CD. ¿Por qué será?El presentador de Suelta el Wichi Franklyn Robinson siempre genera contenido en redes. Este fin de semana subió una foto y mostró lo feliz que era al sonreírle a la vida. ¡Que no se acabe la alegría!A la presentadora de Hecho en Panamá Elvia Múñoz le hicieron una cámara indiscreta en los estudios de “Suelta el Wichi” y la chica se llevó tremendo susto al ver a la “Tulivieja” en persona. Tanto fue el miedo que salió corriendo del set en busca de ayuda y lloró del nervio. Lo bueno es que no sufría del corazón, sino ¡ay papa chichi!Uno que empezó a tirar indirectas por redes fue Yedgar Velasco, quien afirma que si no les gusta verlo, pues no lo hagan, ya que el jamás se vestirá de mujer para complacer a los demás. ¡Bien plantado!Stevens Joseph se fue de vacaciones con su novia a pasar unos días por Orlando Florida y se le ve súper feliz en sus fotos.Por ahí anda una presentadora que no le gusta que hablen de ella entonces que no publique su vida. ¡Ese es el precio de la fama!Una que tuvo que desactivar los comentarios de su publicación fue la competidora de Calle 7, Yoani Ben, quien fue atacada en redes sociales por su nueva cabellera estilo Depredador. ¡Ella no se ayuda!El cantante chiricano Joey Montana subió un video a su cuenta de Instagram, donde se apreció el bello gesto de su hija dándole un beso a su mascota, esto generó múltiples comentarios en las redes y demostró lo hermosa y tierna que había sido la pequeña con su perro. ¡Qué siga los buenos ejemplos y el amor en familia!