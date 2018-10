La Esquinita del 8 de octubre de 2018

Delany copia a Kim Kardashian

A ciertas figuras públicas se les quedó atrás la imaginación para mantenerse vigentes, una de esas es Delany Precilla, quien se copió de la sesión de fotos que hizo la celebrity Kim Kardashian para promover su línea de maquillaje. Tanta fue la copia, que hasta utilizó el mismo tono de cabello para solidarizarse con el mes de la cinta rosada y celeste. ¡Cuidado con una demanda!





En silencio se codeo con grandes

Erika Ender dejó a más de tres sorprendidos al compartir una foto con la cantautora estadounidense Meghan Trainor, a quien le dejaba saber sus cualidades. ¡Ella es un ejemplo a seguir!



La menos indicada está criticando

¡El colmo! La Señora Dezdy se burla de los vestuarios de Natalia González y Bettina García, cuando ella apenas cambió su armario inspirado en los años 70. A este personaje de las redes sociales le cae bien el dicho ese: Nadie se acuerda cuando fue sacristán.

La invitamos a que no descuide su vestimenta, porque sigue apostando por unos trapos que no se usaban ni en “Vaselina”.



¿Sigue dolida con el presentador?

Hay una aspirante a ser famosa que insiste en tratar de llamar la atención y ahora le contesta a un presentador que se burla de ella. Ya debería pasar la página si tanto asegura que no le importa. ¡Cansa!



Transformaciones no lo convencen

Un productor de música urbana criticó Tu Cara Me Suena porque a los competidores no los transforman idénticos a los artistas que deben personificar. ¡Tiene la razón. Presente atención maquillistas!

Lo acusan en las redes sociales

Hay un cantante de música típica que lo acusan de tener una relación fuera del matrimonio con bebé incluida, pero la cuenta parecía falsa y hasta la borraron. ¿Quién le tendrá tanta mala fe al hombre?





¿Cuál será el problema?

Durante una entrevista en un programa de televisión el comentarista Julio Shebelut aseguró que Sonia Andrés estaba en España porque estaba pasando una cabanga y la remató aconsejándole que no regresara a Panamá, porque después se va a formar el problema. ¿Será que se fue de Esto es Guerra molesta con algún compañero?





Quiere espacio para los animales

La One Two se molestó porque en una escuela se quejaron de la presencia de lagartos, cuando considera que es el humano quien ha invadido el espacio de los animales y se pregunta cuándo en este país se va aprender a convivir y coexistir con la naturaleza. ¡Bien!



¿Quiere que sus seguidores estén bien rellenitos?

Mientras algunas personas promueven la buena alimentación en Panamá, la cocinera Delyanne Arjona comparte una receta hecha a base de una galleta de chocolate con crepa, las cuales termina friendo en aceite. ¡De esa manera todos rodarán!



Los retoques son muy evidentes

Críticas ha recibido la excompetidora de Calle 7 Nikeisha Sánchez, quien en la foto que compartió se redujo el abdomen y se puso un trasero más voluptuoso. ¿A quién pretenderá engañar?



Dice que no le han dado un real aún

María Pía Zubieta volvió a tocar el tema legal que tiene con TVN y dijo que pronto cumplirá tres años y no le han pagado un solo real, pero seguirá luchando por convicción y su derecho como mujer.

Expresó que es triste que les dedicara 15 años de su vida y que es una lástima que en Panamá a una mujer se le persiga y acose laboralmente porque quiera tener una familia. Dejó claro que no le guarda rencor a Blanca Herrera. ¡Esperemos que sí!



Buscando llamar la atención en red

Parece que la única fórmula de querer llamar la atención de una bailarina es mostrando de más su cuerpo. Después se andan quejando que no las valoran, si no se dan a respetar con esas fotos.