La Esquinita de 5 de octubre de 2018

La gente arremetió en las redes sociales contra Kathy Phillips por tomar té de jengibre, ya que le dijeron que el té es abortivo, a lo que ella respondió que siempre lo ha tomado para su voz; que la dejaran tranquila y feliz vivir su embarazo. Al parecer, la gente se preocupa mucho por su estado, pero a ella eso no le interesa. Si la cosa iba a ser así, mejor no les hubiera contado nada.Un grupo de personas pelea en redes porque saquen de la televisión panameña el espacio de Franklyn Ribinson; aseguran que no enseña nada constructivo a la sociedad y que está dañando a la juventud.Emma Schajris, hija de Gwendolyn Stevenson y Noel Schajris, demostró en Instagram sus dotes como “Youtuber”, hablando en inglés mientras pintaba. ¡Heredó todo el talento de su familia!Una aspirante a presentadora rodó un video para compartir en las redes sociales del “Instagramer” LokilloTv, conocido como Oriel Valverde. En la cinta aparece la señora antes mencionada, pero en vez de ir por lana, salió trasquilada. La mujer se atrevió a salir enseñando más allá de lo usual y le llovieron los comentarios negativos. Hasta Franklyn Robinson compartió el corto en su red de fotografías, donde siguieron los ataques. No dejaron lunar ni marca sin enumerar. La gente denunció el video y el “Instagramer” y dijo que dejaran la envidia.Rolo De León estuvo en el programa “Tu mañana” y se sometió a sacarse las cejas con hilo. El pobre sufrió por el dolor y casi no aguanta ese intenso momento. Eso es bueno para que aprenda que la belleza cuesta y duele tanto en hombres como en mujeres.Marie Claire Marine se llevó la gala de TCMS interpretando a Willie Colón. Lo hizo tan bien, que definitivamente tuvo que ser la ganadora inigualable de la gala; hasta lloró al recibir la puntuación. Se apreciaron varios comentarios en redes sociales, donde destacaron que ella se debió llevar la gala pasada y no Liza Hernández. Esperemos que continúe la racha ganadora.Los paparazzi no dejan en paz a Álvaro Alvarado. El periodista de Telemetro fue captado mientras hacía supermercado, como si todos los mortales no fueran de compras. ¡Se acabó el mundo!Aparentemente, Steven sacó una nota de KG4 y él mismo comentó por redes que eso no había sido así. Entonces, la gente empezó a atacar al reportero de “Suelta el Wichi”, pusieron en duda su honorabilidad.Yoani Ben aclaró que no es para nada celosa y lo de las redes fue solo un relajito, ya que estaban en el estudio de Calle7; aunque Alan sí cree que es algo intensa, fueron las palabras de Yoani por las redes.¿Es una burla esto del mirador en la joya o de verdad gastaron la plata de los impuestos de la gente en cosas como esa?Hay bastantes destinos turísticos, mejores que ese, para promover el país. Esperemos que no tenga un fin de promoción porque no da risa ni atrae.“Lame primero el plato y luego terminas de probar el bocado” fueron las instrucciones que dio el Chef Samy Sandoval en un restaurante. El acordeonista no dudó en hacer esto en la comida.Ingrid de Ycaza logró lo que parece ser el sueño de todas las panameñas de la televisión, tomarse fotos al estilo Baywatch y se vio espectacular. Además, agregó en su Instagram que, con dos hijos, supuestamente los años no han pasado por ella. Algunos aseguraron que lo que no quiso revelar es qué doctor le hizo ese milagro, pues de la noche a la mañana sacó más cintura que la de Marilyn Monroe con sus famosos corsets. La verdad, operarse no es un pecado, puede revelarlo.Neka Prila, competidora del programa Esto es Guerra, comentó en redes que no quiere hablar mucho de su relación; aunque sí aseguró estar enamorada. ¡Empezó el drama del amor!