La Esquinita de 4 de octubre de 2018

Mientras Julia Honings y BK anunciaron en las redes que serían padres, el programa Suelta el Wichi salió a la hora sacando una información, vieja donde el productor desmentía ese rumor que corría por los pasillos de TVN. En esta ocasión, al padre de los wichis le salió el tiro por la culata y no le dieron la exclusiva. Eso es lo malo de grabar los programas en las tardes. Por eso es que la competencia le hizo ñao con esa información. ¡Ups!Desde que una bailarina se dejó con su pareja no sabe qué hacer para llamar la atención con sus bailes sensuales. ¡No se le pega lo bueno!Hay una chama, expresentadora, que pareciera que la separación de su pareja le ayudó a ser liberal en las redes. Se unió a la moda de posar con diminuta ropa para enseñar sus atributos. ¡Oh wao!Un cantante de pop se la ha pasado gritando a los cuatro vientos su felicidad de que será padre, pero apareció un chico que siempre ha querido figurar y trató de hacerlo pasar pena en el Instagram. Lo que no contaba, era que los haters le iban a caer en plancha por dañar el momento. ¡Bien hecho!Desde hace meses en redes los seguidores de Julián Torres insisten en ponerle una pareja ficticia y el bailarín los complació. Subió una foto con una chica que simulaba era su pareja. ¿Está molesto?Después que muchos se burlaban de Kenny Man, la empresa Universal Music anunció que su video pronto se estrenará. ¡Tiene talento!Un DJ está molestó porque más dura haciendo la producción de los videos que comparte, que lo que duran, siempre se los denuncian.Mientras Alexa Chacón y Carolina Dementiev casi discuten en pleno programa porque no tenían la misma opinión en el caso de la supuesta violación de Cristiano Ronaldo, Natalia González supo controlarlas y seguir con el espacio.Hay una exreina de Carnaval que dejó a un lado la timidez y presentó al chico que le roba la calma con una foto romántica.El cascaroso Jesús Santizo preguntó en Instagram que a dónde estaban las personas que lo criticaron por haber usado un atuendo con los colores de Panamá durante el Mundial, ya que ahora están callados por la utilización del Escudo Nacional de Panamá en promoción de un concierto de rock en Panamá.