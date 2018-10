La Esquinita de 3 de octubre de 2018

La Señorita Panamá Rosa Iveth Montezuma graba un nuevo comercial del Canal de Panamá, en el que exalta y deja como mensaje lo orgullosa que se siente de ser canalera y de inspirar a otros panameños a soñar en grande.Mostró la producción en su Instagram, donde expone lo feliz que se siente con este trabajo. A pesar de las críticas que recibe a diario por sus vestidos, sigue adelante con el concurso.El presentador Juanxo Villaverde contrajo matrimonio de forma muy privada y compartió la foto junto a su esposa en el Instagram.Pareciera que Clarissa Ábrego tiene más haters de lo que ella pensaba. En cada foto que sube la miran detalladamente para dejar en evidencia sus imperfecciones, acompañadas de burlas. ¡Dios!En el mes de la cinta rosada muchos famosos apoyan la lucha contra el cáncer de mama, entre ellos Mónica Díaz, quien compartió un post en su Instagram, donde expresó: “Amé está campaña, pero debemos hacer más, ayudar más y aprender más”. ¡Siga así!Adriana De la Guardia dijo que ahora todos hablan de Diana Villamonte y los catalogó de taquilleros. Jesús Santizo le contestó, pero ella no se quedó callada. ¿Por qué tanta rabia?Una chica se ha dedicado a hacer videos para hablar mal de una pareja y estos ni caso le han hecho. ¡Es momento de pasar la página!Hay una expresentadora que durante un recorrido quería andar opinando, pero la experta la mandó a leer más. ¡Pasando pena!Sheldry Sáez lanza su nuevo segmento en el programa llamado “Ellas in”, que será transmitido todos los domingos por las pantallas de TVN. La modelo quiere enaltecer a la mujer emprendedora.Julián Torres tiene novia y nadie lo puede creer. Tanto fue así que publicó la respuesta para sus seguidores con una foto junto a ella.Ya no tendrán excusas para no saborear la buena comida, ya que ‘La Bibi’ Carrillo inauguró su nuevo restaurante en el área oeste. El mismo tiene precios súper accesibles y comida tradicional panameña como: pescado frito con patacones, torrejitas de bacalao, entre otras delicias. ¡Bien por ella que trabaja por lo suyo!