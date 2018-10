La Esquinita de 2 de octubre de 2018

No lo han confirmado aún, pero a Sara Bello y al ex de Jacky Guzmán, Agustín de Gracia, se les ve siempre juntos en salidas nocturnas. Muchos seguidores comentan que lucen como pareja y piden que por lo menos acepten que son novios. Otros agregan que es hasta mejor que Jacky, ya que no anda por allí mostrando de más.Por lo menos, está contento con su reina de Carnaval, así que esperamos que les dure el romance.Paparazzi quedo detrás de la ambulancia en elecciones. No llegó a ganar ni para diputado y menos para alcalde de Panamá Oeste.Carolina Demetiev publicó una foto con su hermoso bebé, en la cual se notaba lo mucho que le gusta esto de la onda deportiva. Esperemos que siga así, predicando con el buen ejemplo siempre.Orman Innis, hizo de vocero de Diana Villamonte para una emisora ayer, pero estaba medio perdido, ya que no conoce los jurados de la Voz en México, programa donde está participando la panameña. Dijo una jurado es Natalia Lafourcade y es Natalia Jiménez. ¡No hay respeto!Yoani Ben está súper enamorada de su Alan Hernández. Levan un mes y en sus historias de instagram comenta a sus seguidores que quería todo de él. Esperemos que el amor dure más que el post.El cantaautor panameño, publicó por su cuenta de instagram, que sera padre por segunda vez, la noticia lo tiene emocionado y muy feliz.Azihra Valdés, quien capturó a un hombre que se metió en su casa, ganó las primarias para representante por CD. ¿Mucha publicidad?Hay una famosa que promueve en la Torre Eiffel marca parisina y nos llegó un chat que ese paseo, con todo pago, fue un regalo por su gran amistad con diplomático francés y que él se rodea de puras mises. ¿Ah sí?Expresentadora hizo un comentario respecto a que las domésticas no salen de viaje con su patrona y le dijeron hasta de lo que moriría.A Génesis Arjona no le función la belleza, ni empuje de exguerrera para obtener la victoria como candidata a diputada por el circuito 8-9 con Cambio Democrático. Le toca seguir en sus proyectos como empresaria o volver al EEG para mantenerse vigente. Aunque, llegó de segunda, a futuro le podría funcionar.