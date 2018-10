La Esquinita del 1 de octubre de 2018

El tiro les salió por la culata a los productores de Esto es Guerra, quienes crearon una telenovela de un supuesto noviazgo entre Neka Prila y Joako Fábrega y ambos están saliendo con otra persona o eso es lo que parece. El “amigo” compartió un video con la chama en un elevador muy felices, mientras, al bailarín lo filmaron muy cariñoso con una chica dándole besito en la boca. ¡Pasando pena!

Sandra y su filtro “a lo perro”

Dice “La gallina fina” Sandra Sandoval que ella le gusta usar filtro “a lo perro”, porque es lo mejor que hay para no maquillarse, pero que ni así ese retoque le quita las canas. ¡Jajaja ella es única!



Él disfruta del momento

El que dejó a un lado el qué dirán fue el doctor galán con el que se le involucra a Neka Prila, ya que compartió un video donde salían juntos y felices. Lo malo es que ella no se atreve a dar ese paso.



Necesita aportar más información

Será que tantos haters le bajaron el ánimo a la Sra Dezdy de seguir alimentando las redes sociales con sus videos de humor negro. De un tiempo para acá este personaje de los años 50 solo comenta sobre noticias bastante viejas, casi desfasadas.

Ya es momento que se ponga las pilas, sino la señora de la competencia se llevará sus seguidores y después no habrá canje para los nuevos vestidos. ¡Momento de ponerse a trabajar en contenido!



Critican el arreglo con los petalitos

Críticas y más críticas recibió Clarissa Ábrego cuando compartió un corazón en la cama hecho con pétalos de rosas y un chocolate en el fondo. Los seguidores creían que se lo había hecho su “amigo”, pero ella aclaró que era un video. ¡Será que creen que Rafe es un limpio!



Se molesta con sus seguidores

La ex Big Brother Gabrila Picota le pidió a sus seguidores que por favor dejen de estar preguntándole cuánto cobra por tener relaciones, que ella no cobra y si cobrara asegura que esas personas no podrían pagar. ¡Fuerte! Esta chica se parece a una presentadora que sube fotos con poca ropa, pero después se molesta con los improperios de los haters.





¿Ya no aguanta las críticas?

Parece que a Demphra ya le incomodan las críticas. Subió un video sensual con la frase: “Así soy si no te gusta, es tu problema. Si todos fuéramos iguales este mundo sería muy aburrido”.



Está cansado de tantos ‘fake news’

A Diego De Obaldía le molesta que la gente comparta noticias falsas de cuentas anónimas, lo que crea preocupación en los panameños. Invitó a las personas a investigar antes de compartir las notas. ¡Bien!



Los mismos pasos de baile, aburrido

Un dúo de bailarines se la pasa compartiendo videos de bailes sensuales, pero siempre salen con los mismos pasos. Deberían prepararse mejor para crear mejor contendido. ¡Dan pereza!



Recomienda a la gente contener su lengua ¿en serio?

Eddy Vásquez comentó que las personas tienen que comenzar a controlar su lengua, así como dice la canción que interpretó Liza. Al parecer, el señor no se acuerda de todo lo que dice en La Cáscara los sábados o se le borró lo que dijo en el pasado. ¡Debe decir, todos debemos contenernos!



No ve por donde pisa o se detiene

La que mandaron a regresar a la escuela fue Marilú de Icaza, quien posó para una foto encima de las bancas de un estadio y la excusa fue que no se había dado cuenta. ¡Necesita usar anteojos!



Han exprimido mucho el espacio

Los que están ahorradores son los productores de TVN y así queda demostrado con la retransmisión de los programas “Los Reyes del Humor” y “Sabores del Chef”, con este último hasta tienen la osadía de repetir los twitts que le compartían los televidentes hace dos años.

Por lo menos, deberían tomarse el trabajo de editar los videos para que el público no se dé cuenta que reciclan sin ninguna vergüenza. ¡Se pasan!



Tiene aburrido a sus seguidores

La bailarina Kate Rodríguez compartió una foto semi desnuda, otra vez, lo que indignó a la gente, que comenzó a criticarle el cuerpo y a decirle que se dedicara a otro negocio. ¡Más de lo mismo!