La Esquinita del 28 de septiembre de 2018

Las “dizque” famosas y “divas” de este país solo son de nombre. Ingrid de Icaza perdió la dulzura de su carácter con un “post” de un desconocido que logró su objetivo, robarle la calma. Luego de colgar su foto regia con un traje Fendi, que fue ovacionado por varias personalidades de la farándula y por la la única “máxima” de la moda panameña, Ana Gabriela Delgado, ella se rebaja a lo más hondo para responder a un necio. Para la próxima, aguante respiración, porque un famoso real no se rebaja a tanto. ¡Horror!

Los colores de la competencia



Hay un canal de TV que poco a poco intenta enredar a la audiencia. Ha adoptado las tonalidades de otro canal, con el disimulo y medio hasta parece la competencia. Poco a poco se está llevando sus caras.

“Todavía no me quiero casar”

A Joy Fong le preguntaron en un programa de televisión si estaba pensando en casarse con su actual pareja, Domi Leira, a lo que ella respondió que apenas iban a cumplir un año. ¡Ya saben!

¿Liza no merecía ganar en TCMS?

La gente se escandalizó porque Liza Hernández fue la ganadora de la gala de TCMS, ya que decían en las redes que ella no logró superar a Abraham, y que Emilio Regueira le había dado 12 de puntuación porque son amigos. ¿Qué tal?, pero esto no terminó aquí, ya que la “Doradita” hasta le cantó la canción a capela a Franklyn Robinson, “Ayúdalo Dios a controlar su lengua” y este le dio un beso en la boca. Al final, como siempre, puro pataleo, el veredicto fue a su favor.

Panameñas se creen más “gringas”



Dos ex reinas de belleza panameñas, que ahora viven en Estados Unidos, no dejan de opinar en sus redes sobre el gobierno del presidente Trump. En su vida levantaron la voz en Panamá.

Estaba parando el tráfico en Chitré

Sheldry Sáez sorprendió a muchos al publicar un video en Instagram bailando un reto que anda por ahí. Se mostró bastante sensual ante sus seguidores, lo que provocó una lluvia de halagos y admiración.

Saludo privado que se vuelve viral

Alfredo Mitre se levantó con sueño ayer, ya que confundió el video de una noticia con el de un saludo para Nidia Domínguez, a quien felicitó con mucho amor. Luego lo borró, pero todos lo vimos.

¿Romelito y Ana Lorena juntos?

Dicen que Romelito y Ana Lorena son más que amigos, pero ella ha señalado que no son novios. Sería mejor que aclarara la situación, ya que Romelito es algo sentimental. Imagínense si en “Big Brother” Romelito lloró como un bebé, ¿que será si esta señorita no llega a nada con él y solo se queda en ilusiones? ¡Amanecerá y sabremos!

Carlos William, el mejor Wilfrido



Es necesario resaltar el trabajo de Carlos William Otero en la presentación de Julio Shebelut, en Tu cara me suena, en: “El Africano”, canción de Wilfrido Vargas y Eddy Herrera. Otero se metió en el papel, y aunque expresó no se sentía bien, se notó el esfuerzo. Así se hace.

“Tuve que decir que soy panameña”

La xenofobia se apodera del Perú, y es que Julia Honings, aguantó todo tipo de tratos, desde malas miradas y desprecios por el país. Porque pensaban que Honings, era de otra nacionalidad. Hasta tuvo que aclarar que era panameña, para que así la trataran de mejor forma. ¡Feo!

Llegó a los 37 años de edad

Penedo colgó una foto en su Instagram junto a su familia, donde se le notaba muy feliz de haber llegado a un año más de vida. Agradeció a Dios por este gran privilegio y a su esposa.

¿Restriega sus lujos a los fanáticos en redes?



La diputada Katleen Levy colgó una foto de cuando tenía 19 años y decidió ser madre, con una vestimenta bastante diferente a la que usa en la actualidad, pero recibió múltiples comentarios positivos y negativos; entre ellos: “Cuando aún no tenías para comprar los zapatos de 4 mil dólares”, a lo que la diputada respondió que ella no, pero la tarjeta de su papá sí y la de su marido ni se diga.

¡Ojo!, si lleva ese mismo genio cuando va a pedir el voto a la gente en el 8-10, es probable que la echen como lo hicieron en el diputado Panky Soto en el mercado del Marisco de Vacamonte.

“Mi alma siempre está de fiesta”

Moyra Brunette tiene bastante energía y comentó en las redes sociales junto a un video bailando, que la edad no es impedimento para hacer lo que uno le gusta en la vida. Felicidades a la coreógrafa.