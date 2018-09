La Esquinita de 27 de septiembre de 2018

Parece que a Susan Castillo no le sale bien el tema de los selfies, (aunque todos los días hace el mismo). Esta semana intentó sacar su mejor curva, pero el espejo que tenía atrás le jugó una broma y sacó fue una recta. En las redes sociales varias cuentas aseguraron que el espejo le hizo una intriga y en vez de ayudarla la delató. Bueno, necesita ir mejorando el efecto sobra para que se vea igual en ambos lados.A Sandra Sandoval se le rompió una muela y tuvo que ir al dentista, eso sí, aclaró que no le gusta para nada, porque le dan cuchillo.Esta chica no para de crecer en su ámbito laboral, ya que anda por París, Francia, en una sesión para la marca Givenchy. Ya ven, esta sí que no anda perdiendo el tiempo en fotos con retoque. ¡Bien Carol!Marcela Barnes subió un video con su hija utilizando un producto para sus rizos y el video se lo tumbaron. Comentó que no le molesta esta clase de envidia, que no compite con nadie, solo con ella misma. Lo raro de esta acción es que ahora sí no enseñaba tanta piel.En una entrevista televisiva, a Ricardo de Icaza le preguntaron cómo se sentía ahora que su compañero, Roberto Rivera, dejó el programa, a lo que respondió que hace falta, su liderazgo. ¿En serio?Un trío que se cree especialista en empoderamiento femenino promueve un show y los boletos cuestan un ojo de la cara. Horror.Para vender en las redes las famosas hacen lo que sea. Jacky Guzmán asegura que su casa está llena de cucarachas. ¿Así andamos?Eddy Vásquez y Carolina Dementiev pusieron pie por delante al chisme del supuesto embarazo de Natalia González y aseguraron que es falso. Es gracioso que él mismo se encargó de sembrar el rumor.Hay unas famosas que se están pasando con sus pestañas de abanico. Una por allí fue la burla por usar unos pelos bastante rebuscados.Nuestra abogada estrella no descansará hasta que se le haga la prueba de ADN a Marlon Polo, para ya aclarar si la hija de Yoani Ben, es o no suya. Al parecer, es su más grande incertidumbre, ya el año está finalizando y nada que se resuelve este tema. Esperemos que ahora sí se realice el trámite que tiene a medio Panamá en ascuas.