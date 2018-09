La Esquinita de 26 de septiembre de 2018

¡Tiembla tierra! Por las redes sociales corren fotos de Liza Hernández con un chico misterioso, que según revelaron fuentes es el hermano de Carolina Dementiev, el modelo Danka Nikolaev. Al parecer, los chicos estaban en un concierto muy agarrados disfrutando el espectáculo. A Liza no se le conoce novio desde que terminó con Rubén García, ex de Gaby Garrido. ¿Será que hay noviazgo?Un excascaroso anda en líos porque su ex pareja lo acusa de no pagar la pensión de su retoño. Con esa imagen no ganará en la política.Como dice Orman Innis, no hay respeto. Por allí hay un chisme que un ex legionario estaba de resbaloso con una Miss y vino su compadre para rematar y le sacó un meme bien burlón. ¡Horror!Los fanáticos quedaron en “shock” cuando vieron la nueva foto promocional de la Miss Rosa Iveth Montezuma, quien presume de un escote muy generoso, casi como si se hubiera hecho el busto. La chica mostró fotos de antes, insinuando que todo es un invento. ¿Será?Se acabó el pereque entre la Sra Dezdy y La One Two, o por lo menos eso dio a entender la del 2, la cual le mandó un mensaje de felicitaciones a One Two por sus 24 años con este divertido personaje. Bien.La presentadora que asegura es más saludable que un trozo de lechuga, se pasea con su chico para que la suegra y las fans sufran.La aspirante a presentadora no deja en paz al chismoso mayor, ahora le dedicó otros mensajes en las redes sociales. ¿Hasta cuándo?Hasta que al fin regresó Grettel Méndez para meterle “feeling” a las caricaturas de Noticias A.M. Ni Siria Miranda, Icard Reyes, ni José Ricardo han podido hacer bien ese trabajo, no tienen chiste. Ahora es muy divertido escuchar la narración de los trazos de periódicos.Cáscara causó muchas reacciones negativas, insultos y enojos.Aunque el dijo que ese meme se lo crearon en ¡Oye La Mordida!, no tuvo ningún reparo en subir “si no me quisiste así, no me busques cuando esté así” en una foto de su antes (cuando estaba en el colegio) y después (ahora). Al parecer, el ego de Rony va bien alto. Esperemos que haya sido solo un chiste, porque le falta calle.