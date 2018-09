La Esquinita de 25 de septiembre de 2018

Ahora todo el mundo se pelea por una nominación de los Wichi Awards, como si fueran los Grammy. Tanta fue la molestia, que una aspirante a presentadora expresó por las redes sociales su enojo al no ser nominada a mejor foto. Como el Marichui, Franklyn Robinson, tiene los dedos afilados, le respondió su pa’ atrás. “¿Te tomaste las pastillas?” Aunque ella se defendió, él la remató.Las panameñas soltaron la hebilla MK para pasearse con bolsitos Chanel. Algunas andan en bus, pero no sueltan la cartera de $3 K.La gente se molestó con una cantante que no dejaba de entonar una lista de temas en la gala de Miss Latinoamérica. El público le gritaba de todo y hasta se levantaban sin respeto. Muy feo.Blas Pérez y su esposa subieron una sesión de fotos a las redes y recibieron muchos comentarios, algunos negativos y otros positivos. La gente se burló de cuan apretado llevaba el jeans el futbolista y su estilo de jovencito. ¡Esperemos que se asesore mejor la próxima vez!Como salida de un filme de terror, fue el enfoque que mucha gente le dio a la foto que la hermanita de Mary Gaby Sealy, Marliere, colgó en redes. Entre burlas y ataques, la gente dijo que abusó del retoque.Tras poco tiempo de haber regresado a la pantalla, el presentador Ismael Avid se despidió del canal Oye TV. ¿Qué le pasó?Dovi Eisenman dejó el programa Atrévete para empezar su espacio de entrevistas en un taxi “Un Trip Con Dovi”, que no gustó mucho.Luego de las diversas declaraciones que dio César Anel Rodríguez, dueño de la franquicia Señorita Panamá, contra Jacky Guzmán, la presentadora no se quedó callada. Dijo que lo tuvo que bloquear por acosador y que ella no tiene culpa de sus deudores. ¡Fuerte!Después de decir que habían terminado, futbolista y su novia bailarina quedaron como mentirosos al ser captados juntos y felices. ¡Pena!Ahora sí que todos caímos como Condorito. Resulta que, luego de tantos comentarios de cariño entre Marilú De Icaza y Eugenio Luzcando, estos hicieron oficial su (relación-amistad) con una imagen en redes, que de inmediato, la madre del muchacho comentó de forma negativa. Aunque, luego dijo que no tenía nada contra Marilú. ¿Por qué no la quiere la suegra?