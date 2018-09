La Esquinita de 24 de septiembre de 2018

Pide una ley y le caen en plancha

Ingrid de Ycaza defiende la buena ortografía y expresó que deberían de instaurar una ley para que no escriban tan mal en las redes sociales. Esto no fue del agrado de algunos seguidores, que le discutieron que entonces nadie la debería de seguir, porque muchos admitieron escribir mal. La verdad, apoyamos 100% a la cantante, es momento de que la gente mejore su gramática.



¡Le falto terminar la coreografía!

Una amiguita de Liza Hernández deslumbró a todos en redes sociales, bailando con un vestuario bastante provocador. Se le notaba súper feliz enseñando más de lo que no debe. ¡Más cordura!



¿Argimiro busca pareja en Tinder?

Por redes sociales anda el rumor de que el chef Argimiro Armuelles anda cotizado en la red para buscar parejas y que son muchas las que le han dado like. Nos gustaría saber si apuesta de verdad a esto.



No respetan sus vallas

La falta de respeto hacia la diputada del chollywood, Katleen Levy, está subida de tono. Valla que pone, valla que es vandalizada por un grupo que la detesta, el cual le escribe mensajes groseros. Sería bueno que el Tribunal Electoral ponga “mano dura” ante estas acciones. Si usted no quiere que repita como diputada, debe demostrarlo en la urna el próximo mayo del 2019, no de esa forma fea.



Un casting para encontrar el chef

Al fin un programa matutino tendrá su nuevo Chef. Por allí había una promo de audición para hallar el reemplazo. Esperemos que si lo encuentran, el cocinero no tenga tanta interacción con el staff, pues ninguno demostró compañerismo cuando al otro lo botaron.



¡Un nuevo papá para sus bebes!

Yoani Ben, de Calle 7, comentó en un programa televisivo que el noviazgo entre ella y Alan va excelente, hasta expresó el dicho: “Si quieres a la mamá gallina, tienes que querer a sus pollitos” y que a su pareja le encantan los niños, y por supuesto quiere mucho a sus hijas. Dijo que la actitud de su pareja la tiene muy enamorada. ¡Esperemos que funcione!



¡Disfrutan de su vida como padres

Delany Precilla y Paul McDonald destilaron mucho amor en las redes junto a su pequeña Megan, celebrando todas las travesuras que han descubierto de la niña en la casa. La familia está muy feliz.



¡Si hace hambre que no se note!

Cuando Natalia González está comiendo nadie la puede interrumpir, es más, la llamaron por el audífono para una entrevista y ella siguió en lo suyo. ¡Oh wao! Si hay hambre que no se note Naty.



Anda un loca suelta en las calles

Una periodista de televisión se convirtió en juez y parte en el caso del asaltante a una precandidata. Se le fue el micrófono, los papeles y las luces. ¿Si quieres ser abogada, que ejerza en ese ámbito, o no?



¿Ahora todas quieren enseñar piel y músculo?

La conocida Tetra Campeona de Calle 7 Panamá, Lissette Jurado, posteó en su “Insta Stories”, que muchas mujeres están perdiendo su integridad por un “Like”. ¡No pues, qué novedad! Aquí la pregunta debe ser ¿para quién sería ese mensaje o más bien indirecta?



Haydee Bardayan, contra el abuso

Haydee Bardayan opinó en televisión sobre el abuso sexual infantil, ya que ella es sobreviviente del mismo. Invitó a no callar sobre este flagelo en la familia. Participa en la campaña de “Sin Voz”.



Nació la hija de Santos Cano

Super emocionado, así está el periodista que revolucionó las redes en el pasado mundial de Rusia, 2018, porque ya nació su hija, “Carlota Sofía Cano”. Santos Sano contó la noticia a través de su Instagram, “No te esperaba, entré en shock cuando te vi, luego lloré, y después, simplemente como por arte de magia llegó un sentimiento de amor indescriptible, un sentimiento que llegó para quedarse”, comentó emocionado. ¡Felicidades! para él y para su familia en esta nueva etapa llena de sorpresas.



De cantante a la televisión

El cantante Joey Montana se estrenó hace unos días en la nueva telenovela más vista en Colombia, “La reina del Flow”. Ya ven, este artista sigue superándose y el resto no sale de la moda música galla.