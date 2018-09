La Esquinita de 20 de septiembre de 2018

Sandra sin pepitas en CMS

Sandra Sandoval se tomó lo de jurado en TCMS a pecho y hasta contradice, no tiene reparos para expresar sus críticas ante los participantes, hasta dijo que Prince era “ñaño”. ¿Cómo? Emilo Regueira le discutió sobre eso y ella sostuvo que, “Nadie escuchaba eso en Chitré”.

¿Será que no conoce sobre el rock? Debería googlear un poco sobre el otro rey del pop mundial y su gran legado.

¿El polémico será papá muy pronto?

Ayer, en redes sociales anunciaron que el periodista Santos Cano, espera un bebé con su pareja y hasta pusieron la foto. Hasta aseguraron que ya hizo el “baby shower”, solo para sus amigos.

DJ que no toca ni deja entrevistar

En una conferencia de prensa sobre ciencia, una DJ panameña fue a taquillar e interrumpir el trabajo de los periodistas que intentaban entrevistar al personaje principal de la NASA. ¿Qué le paso a ella?

¡Mary Gaby enciende las redes sociales con su vestuario!

La modelo colgó provocadora foto con un vestido rojo, en la que por poquito se le ve más allá de lo que evidente como decía Leono de los Thundercats. Eso desató varios comentarios como: “Te voy a comer con caldo rica todita” y “Te ayudo a soltarlo”. ¿Hasta cuándo con este tipo de exhibiciones en las redes? Después se quejan cuando un chico les falta el respeto, pero es que no colaboran. Si no saben, hay páginas para adultos.

Chef Juan Neblett tendrá programa

Tras su salida de Jelou!, el chef Juan Neblett comparte sencillas recetas en su Instagram a sus seguidores. Hubo gente que aseguró que lo extrañaba y a esos les aseguró que tendrá su propio programa en YouTube. ¡Ya vieron, el cocinero no se morirá de hambre!

¿Liza interpretó Panameñian?

Liza va de mal en peor en TCMS. Pasaron cuatro galas y sigue cantando extraño, no tiene ni un poquito de afinación. Muchos se preguntan ¿en dónde quedó la voz que escuchamos en su debut de solista “Panamaniac”, tema que interpreta junto a El Roockie? ¿Será que fue una obra del autotune y producción? Les salió excelente ese arreglo, pero ahora todo es dudoso.

¡Quieren arroz con poroto y carne!

Hasta cuándo con las ensaladas en los programas de tv, ¿No saben hacer algo mejor que eso? Sería bueno que empezaran a cambiar el formato de comida que presentan a diario en programas matutinos.

Una gran noticia para sus seguidores

Las redes andan calientes con el supuesto embarazo de Julia Honings, actual pareja Bk. Aunque esto no está confirmado, sus seguidores ya esperan las buenas nuevas. ¿La moda del bebé no para en la TV?

No se enfoca en informar a la gente

Reconocido periodista está en contra de un candidato y se la pasa publicando sobre él en sus redes sociales. Al parecer, se le olvidó que lo suyo es informar, no lo de opinólogo. ¡Está parcializado, muy feo!

El mango que no supera la gente

Un noticiero de televisión no tuvo nada para informar durante dos días, puesto que se la pasó sacando la nota de un mago “privatizado”, que al final del camino solo compra el que quiere. En un país donde abunda el mango, ese tema no tenía ni razón de ser. ¿Por qué no recomiendan lo nacional?

Foto de exministro levanta pasiones

Una foto de cuando la juventud le sonreía al exministro Mario Etchelecu levantó pasiones en redes sociales. Muchas chicas dijeron que le darían su voto para presidente. ¿Será que cara mata propuesta?

Fanático se tatúa el rostro de Jacky

Después de 17 años de estar en la televisión, jamás se había encontrado con algo tan impresionante, que alguien se tatuara su rostro en su piel, dijo Jacky Guzmán en Instagram.

“Me siento honrada de ser una inspiración para él o ella porque no se aún quién es”, contó Guzmán, en la misma red social.

Lo que sí es cierto, es que la presentadora de Tv, está súper feliz por este halago de su trayectoria en la televisión nacional.

Al parecer, la “Peke” tiene su público que la admira y sigue desde sus pinitos.

Esperemos que no defraude a su fan, pues es difícil remover la tinta.

Celebran su vida de casados

René Alejandra celebra junto a su esposo su primer año de matrimonio, así lo expreso en sus redes sociales, “Sin ser lo que buscabas, terminaste siendo todo lo que necesito”. ¡Sigan así!