La Esquinita de 14 de septiembre de 2018

Los televidentes se quedaron sorprendidos cuando ayer, al finalizar Jelou!, Carolina Dementiev dijo que el chef Juan Neblett ya no estará en el programa porque emprenderá nuevos proyectos.Los detractores en las redes comentaron que todo se debe a los supuestos chats del cocinero, que se filtraron y hasta videos subidos de tono. Hubo una expresentadora que insinuó que lo sacaron. ¡Fuerte!Calle Abajo de Las Tablas 2018 insiste en promover a Rita Cristal Domínguez como la reina de esa tuna, pese a que Thalia Mabel Villalaz ya fue designada como oficial. ¿Será que sale alguna?Luego que Flor Mizrachi dijera en su segmento de glosas que Wyznick Ortega trató de confundir a la ciudadanía en uno de sus tantos personajes y pelucas al mezclar los asilados políticos y los permisos de trabajos con las visas humanitarias. Aseguró que sus palabras fueron irresponsables y generan xenofobia.La abogada dijo que una cosa es no estar de acuerdo con y otra es ofender con calificativos denigrantes para hacer sentir mal a las demás personas.Aseveró que no solo es parecer bella, sino hay que ser inteligente y hasta le explicó con documentos sobre los temas que habló, dándole cátedra. Además, le recordó que es evidente que a cualquiera se le da un micrófono y se tilda de periodista. ¡Fuerte!La One Two compartió un video en donde aparece una mujer con el rostro deforme y diciendo que se había hecho retoques y se veía natural. El personaje dijo que así quedarán las mujeres que les gusta ir a clínicas brujas a verse. ¿Será una indirecta?La nueva competidora de Esto es Guerra Mónica Henao no solo confundió la bandera de Panamá con la de Chile, sino que ahora es blanco de críticas por ser colombiana. Los seguidores del programa están molestos de que contraten extranjeros cuando en nuestro país hay personas inteligentes, bellas y talentosas. ¿Logrará ganarse el cariño de los panameños, pues ya está ahí?Está bien que una presentadora sea una mujer muy ocupada y madre primeriza, pero ha descuidado su imagen y se la pasa como si fuera para el gimnasio. ¿Se aburrió de lo superficial?Natalia González puso en práctica el refrán: “Si no puedes con el enemigo únetele” y de las críticas por sus vestidos sacó un concurso del meme más creativo para regalar entradas a sus seguidores. ¡Buena esa!Un cantante de reggae denunció en redes que una persona se está haciendo pasar por él y le está pidiendo fotos de desnudos a sus fans. Le sugirió a sus fanáticos que comenzarán a denunciarlo.Mónica Guzmán si no sale llorando es hablando de Jennifer López en sus publicaciones y hasta la taguea. Es tan constante con su adoración por la artista que hasta parece un Déjà vu. Está bien que le fue bien en su obra, pero canse a los seguidores con el mismo tema.Al parecer, hay un presentador que se cansó de las redes sociales. Mantendrá su vida privada alejada de la palestra pública, por eso eliminó su cuenta de Instagram. ¿Qué le habrá pasado?En cada gala que sale Liza Hernández con peluca rubia, los cibernautas no pierden el tiempo para decir que aunque no se lleve con Bad Medina, son muy parecidas. En la última gala, a la doradita no se le entendía la canción en inglés.A pesar que es un programa en el que se compite por personificación de artistas y no por voz, el que la hizo suya fue Oriel Ospina, quien se ganó el respeto de todos. El chico va mejorando cada semana.