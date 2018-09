La Esquinita de 13 de septiembre de 2018

Como mentiroso quedó en un programa de televisión el competidor de Calle 7 Nixón, después que desmintiera que había terminado su relación con la cascarosa Milagros Nicole, tras los rumores que empezaron cuando ella eliminó todo rastro de su noviazgo.Los chicos expresaron que prefieren mantener su relación en bajo perfil. ¿Querían ser famosos, tiren besitos?El ego de los cantantes cada vez está más alto. En un programa, los dos invitados no sabían qué hacer para llamar la atención. ¡Pereza!Después de ser presentadora de televisión una famosa se promociona en las redes como una experta en la sexualidad y hasta de psicología. ¡La cosa está dura, necesita buscar dinero!La periodista Flor Mizrachi tuvo que someterse a una cirugía luego de caer por unas escaleras y sufrir fractura en una pierna. La chica demuestra que no le importa su condición y continúa ejerciendo a pesar que debe estar en reposo por dicha lesión en la extremidad.No solo Julio Shebelut puso nervioso a Samy Sandoval, sino también las fanáticas. Sandra Sandoval compartió un video de una fan enamorada del artista cuando estaba en baile.Circulan unas supuestas conversaciones del chef de Jelou con una chica que no se sabe la identidad. ¿Lo de la Miss es solo rating?En Whatsapp promueven meme que deja mal parado al excascaroso Chucho Barrios, quien busca ser representante de Arraiján. Horror.Además de ser una figura repetida en los distintos proyectos de TVN, Eddy Vásquez se ha convertido en el señor que más come durante el segmento de cocina de Jolou. El locutor no está tranquilo si no prueba. ¡Un poquito de modales Sr!Daniela Moreno confesó que quiso ser vegana, pero no le fue bien y el hierro se le bajó. Ahora trata de balancer su alimentación. ¡Bien!A Nelva Saldaña le tocó poner privada su cuenta de Instagram después que recibiera insultos por parte de venezolanos al compartir un meme durante el partido de Panamá contra Venezuela. A sus seguidores no les pareció que quisiera hacer un chiste de su difícil situación. ¿Tiene miedo?