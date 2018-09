La Esquinita de 11 de septiembre de 2018

Adriana De la Guardia confesó que un hombre le escribió para preguntarle si era prepago para que le prestara sus servicios.Aunque aseguró que le da risa y no le molesta que le hayan dicho eso, les dijo a sus seguidores que hasta para serlo hay que ser inteligente y ella no se promocionaría en las redes, pues tendría su clientes fijos.¿Si no le enoja para que toma el tiempo de dar explicación?Los Fake News están a la orden del día. El fin de semana circuló una cadena que decía que Alfredo Escudero había fallecido. ¡Muy feo!Piky Zubieta confesó que cuando vio a Carolina Dementiev se dijo a si misma: “No tengo ese cuerpo, pero tengo ese outfit y también la actitud”. Se nota que le queda mejor que a la atleta. Lo llena.Luego del escándalo de homicidio en un hotel, volvió a ser viral un tema de un cantante que solo suena cuando hay un escándalo. Sin pepitas en la lengua habla mal de ciertas personas que conforman la iglesia católica. Ya se convirtió en el juez de la situación.Ingrid de Ycaza no se aguantó y le dedicó un video a las personas que le critican por abusar del filtro en redes, por verse más gorda en persona y lucir su escotes. ¡Si se retoca, tiene que aguantar!Desde hace tres meses Anarkelis Arias es la corista del grupo típico Los Consentidos, lanzarán un tema que será interpretado por ella.Los regueseros que ganan dinero componiendo letras de las campañas políticas deben meterle más cariño, les falta mucha originalidad.Un cine ubicado en Coronado no tiene muy contentos a sus clientes, debido a que entrega comida fría y otro de la región de Azuero es un caos total al momento de comprar los boletos y refrigerios. ¡Cierren!Un presentador debería tener más cuidado con los bailes que hace hasta el piso, porque se le podría romper el pantalón. ¡Precaución!Se nota que la situación económica ha golpeado hasta las televisoras, que en los pasillos de TVN las presentadoras andan con los mismos trapitos viejos. Se dice que el canje lo tienen más aguantado que los nombres de implicados en el caso Odebrecht. Pronto las veremos maquilladas con polvo de a dólar. ¡Horror!