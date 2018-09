La Esquinita 7 de septiembre de 2018

Se ha ganado el respeto de todos

A pesar que su cuerpo y rostro estaban muy lejos de parecerse al de Jennifer López, el comentarista deportivo Julio Shebelut se merece un aplauso por esmerarse en aprenderse todas las canciones y pasos que le ponen en este show.

Una vez más la gala de Tu Cara Me Suena se tornó aburridísima y fue el denominado “salado del Mundial” quien se encargó de salvar el show. ¡Bien!

¿Actor quiere besar a panameña?

La exMiss Lala de Sanctis escribió que le provocaba un flan y preguntó a sus seguidores a ellos qué les provocaba. El actor venezolano Fernando Carrillo le contestó que si besa rico, un beso y sino, un abrazo. No es primera vez que este galán la piropea. ¿Le gusta?

Recordó polémico tema del 2010

Después de ocho años Rodney “El Chombo” Clark compartió la electrónica que se hizo popular en el Carnaval del 2010, la cual supuestamente fue inspirada en un controversial video sexual de una reconocida modelo que ahora es empresaria.

Los seguidores del productor no dudaron en comentar sobre aquellos tiempos y en decirle que hizo un buen trabajo. Hasta le recomendaron que hiciera trabajos con DJ. ¿No le da miedo que lo demanden en estos días?

¿Lo tendrá aburrido con su taquilla?

Una competidora de Calle 7 quiere presumir a su pareja en todo lo que hace con sus seguidores. Tanto así que en el último video que hicieron juntos, este miró a la cámara con rostro de molestia.

Un buen día la bella quedará sin orejas

Una pequeña presentadora ha abusado tanto con el uso de los aretes grandes y pesados que pareciera que sus orejas se están desgarrando. Sería bueno que, luego de hacerse tantas operaciones, vaya al quirófano a solucionar ese detalle.

La pareja no convenció a fans

Los haters dijeron que Anarkelys Arias estuvo a punto de enseñar su ropa interior mientras bailaba con Oriel Ospina. Aseguran que se notaba su incomodidad con el vestido, que no le quedaba bien.

Los maquillistas tienen cero

Este año los concursantes del TCMS están lejos de parecerse a los artistas que personifican. Al parecer, la mente creativa de maquillar durante los dos primeros años del programa se fue de vacaciones y ni hablar de sus vestuarios, que se ven de bajo presupuesto. Es momento que se pongan las pilas porque de ellos dependerá que sus caras suenen y sean bien calificadas. ¡A trabajar más duro!

Más amor a sus atuendos

Los vestidos espectaculares de los mega proyectos de TVN solo se veían en Blanca Herrera. Es momento que tomen en consideración que todas las presentadoras son una pieza importante en este show. ¡Es hora de darle más amor a Natalia!

Debería ser más serio con sus acciones

Jhony Mosquera dejó a más de tres atónitos cuando compartió una imagen como la que usan los candidatos políticos para las elecciones y al rato, aclaró que no se lanzaría a ningún cargo público, que cada uno en su trinchera y que agradecía el apoyo de sus seguidores. ¡Sea más serio!

El poder de las redes sociales

Pareciera que la única manera de que algunas mujeres se vuelvan populares es mostrando piernas o más. Es una constante ver a Luna Soriano mostrando sus encantos en Instagram. ¿No se aburrirá?

Volverán a escoger a los ganadores

Después que Agustín Clément se quejara porque no estaban los tres jurados (Como dice la regla), para calificar los proyectos de Fondo Cine, sino dos, hubo un fallo en la decisión del jurado.

La productora Arianne Benedetti cree que es una lástima que eso suceda cuando dos de los tres jurados dieron sus veredictos y que los tres ganadores se vean afectados. Aseguró que los ganadores se reunirán para ver qué acción tomarán ante esto.

Essie Masteralli de DICINI expresó que se emitió la resolución con la decisión, pero legalmente no pueden dar información hasta que todas las partes sean notificadas sobre esto.

El actor de teatro está feliz con la decisión porque cree que fortalece al premio y marca un precedente para que no vuelva a pasar algo parecido.