La Esquinita de 6 de septiembre de 2018

Ventilan la vida de presentadora

Como si no fuera suficiente ver la vida de las figuras públicas casi completa a través de las redes, ahora en Telemetro hicieron una noticia en web en la que daban detalles de la relación amorosa de la presentadora de Tu Mañana de Natalie Harris.

La cantante lo confesó en el espacio matutino, pero los que manejan esa web se encargaron que todos lo supieran.

No les perdonan por vestido de baño

Continúan las molestias de los seguidores del productor El Chombo por la modelo que uso un vestido de baño con la bandera de Panamá.

Sigue el reciclaje en la televisión

Se rumora que una exparticipante de Calle 7 formará parte de Esto es Guerra. Muchos en redes están molestos porque no le dan la oportunidad a nuevas personas, ya aburren con los mismos. ¡Fuerte!

“Las redes, la caja de mentiras”

Ubaldo Davis dijo que la TV dejó de ser la caja de mentiras y ahora lo es las redes, en donde los filtros de Instagram pasaron a ser maquillaje y conocerlas en persona sería como verlas al despertar, se toman fotos en la playa sin meterse al agua y dejan de hablar para comunicarse con los dedos. ¡Cierto!

Quedó con el gato luego de ruptura

Mary Gaby Sealy compartió un video en el que aparecía con su gatito y así aclararle a los seguidores que se quedó a cargo de la mascota luego de volver a la soltería. ¡Quedó bien con todos!

¿Le molesta ir a ese programa?

Una expresentadora fue a la televisión a promocionar un proyecto que hará pronto y estaba con cara de pocos amigos. ¿La obligaron?

Busca un novio SOS, no sabe cómo

Hay una presentadora que subió un video en vestido de baño y lo modeló de manera muy sensual. Luego no quiere groserías. ¡Horror!

Jacky Guzmán se molesta con los menores de edad

Jacky Guzmán compartió foto de la cuenta de un menor de edad para dejar claro que todo chico que le escriba para insultarla, pedirle dinero y fotos sexuales, averiguará a dónde estudian para hablar con sus padres. A los minutos quitó la foto y puso su advertencia en palabras.

Se ríe de las personas con doble vida

La Sra Dezdy tiró su petardo para criticar a las personas que salen con quien está comprometido en otra relación. ¿A quién se refiere?

¿Jelou es espacio para los adultos?

Es increíble que el programa Jelou, que se supone es para toda la familia, no saque de su lista las relaciones amorosas, la ex y las infidelidades, conceptos que no son para menores de edad.

Es momento que hablen de temas que sean interesantes para toda la familia, sobre todo esta semana de vacaciones escolar. ¡Abusan!