La Esquinita de 31 de agosto de 2018

Al mejor estilo de Malcolm Ramos salió a entretener a la audiencia Julio Shebelut con su presentación al estilo de Tarkan. El comentarista deportivo sorprendió e hizo reír con sus sensuales pasos en el teatro así como la buena retentiva con la letra de la canción. Antes que saliera al escenario la gala estaba aburrida. La otra semana le toca salir como JLo.Hay una entrenadora que tiene a más de tres mujeres aburridas con sus videos en los que muestra cómo hace los ejercicios, pero en las tomas lo que más destaca es la parte de atrás de su cuerpo.Por un instante los televidentes quedaron confundidos pensando que había pasado un mes y ellos ni por enterados, cuando Natalia González dijo que era la quinta gala del concurso. ¡Preste atención!Hace unos meses un galán presentador se despidió de los televidentes, porque emprendería un nuevo proyecto junto a su pareja, pero lo raro es que hace unos días se le vio en Panamá dando capacitación sobre cuerdas para que las personas aprendan a liberar el estrés. ¿Será que le genera mayores ganancias?Por otro lado, no ha subido fotos en las redes con su amada ¿Se les terminó el amor?Ver el segmento que presenta Ludwik Tapia en el programa Jelou es como tener en pantalla al desaparecido A Todo o Nada, con los mismos juegos. No estaría mal que al famoso le den la oportunidad de tener otro espacio, porque sabe darle vida a la revista matutina que es tan repetitiva.Rodney Clark, conocido como “El Chombo”, compartió un extracto del video del remix “Dame tu cosita” y más que prestarle atención a este éxito, las personas comenzaron a criticar el vestido de baño que usó la modelo con la bandera panameña. Es un hecho que los defensores de los símbolos patrios están al pendiente que todos cumplan las reglas. ¡Bien!Una expresentadora expresó su molestia en el Instagram porque en el jueves del recuerdo volvió a circular el audio donde decía palabras obscenas cuando trabajaba en el gobierno.A un participante de Cuna de Acordeones le pusieron una camisa una talla menor a la que usa. El encargado de los vestuarios debería estar más pendiente de anotar bien las medidas. ¡Pobre chico!Una vez más Liza Hernández no la hizo suya. Sus seguidores mostraron su descontento con su personificación de Beyoncé. Hasta Bad Medina comentó que fue una burla a la artista, pero la Doradita no se quedó callada y contestó a los haters, hasta subió el video original y el suyo.Desde la primera gala de Tu Cara Me Suena los cibernautas comentaron que ya está más que comprobado que la ganadora del concurso será Marie Claire Marine, quien lo hizo perfecto. ¿Será?Tajantemente el cantautor santeño Miguel Cigarruista compartió en su estado de Whatsapp que ahora en adelante no le hará favores de cantarle gratis a la gente. Aseguró que tiene gastos mensuales y que ninguna persona le escribe para preguntarle cómo hace para tratar de resolverlos.Advirtió que solo contestará los chats que sean para contratos y que ese mensaje va dirigido a todo el mundo, incluyendo a políticos, porque no es candidato. ¡Hay que ver que se pasan con el abuso!En el Twitter, La One Two sacó todo lo que piensa de los corruptos que le roban al Estado y hasta les aconsejó los sobrenombres que deberían ponerse para que se refieran a ellos. ¡Fuerte!