La Esquinita de 30 agosto de 2018

Cuando todos creían que la rivalidad entre Liza Hernández y Bad Medina había quedado en el pasado, reaparece esta última subiendo un video de una artista bailando sensualmente en el piso con la frase: Así es que se hace.Todo esto, después que Liza Hernández posteara un video bailando, el que no le gustó a sus seguidores.Una presentadora de noticias se sumó a la campaña “No a la reelección”, dice que ella también tiene derecho a expresarse. ¡Bien!Bugaman compartió una foto junto a su dentista donde aparecía sin un diente. De inmediato los haters le hicieron un meme en el que lo comparaban con un indigente. ¡No hay respeto en las redes!Los seguidores de Bettina García descubrieron que dejó de seguir a la española Sonia Andrés así como lo hizo Pablo Brunstein. A pesar que la chama desmintió una posible diferencia entre ambas, hay quienes insisten que quizás por eso la guerrera no ha vuelto. ¿Será?Ayer, en el cumpleaños de Michael Jackson, los productores del programa Tu Mañana botaron la casa por la ventana con un especial; mientras los de Jelou pasaron la fecha sin pena ni gloria. ¡Pilas!A Álvaro Alvarado no se le olvida el dinero despilfarrado en el roaming usado por subdirector del INAC. Siempre lo menciona con Casimiro.Hay una locutora que cuando era soltera se la pasaba promoviendo sus viajes y ahora de casada está desaparecida. ¿La cuerda corta?Después que una coreógrafa ventilara los problemas de su pasada relación y subiera fotos de su actual amorío, ha preferido mantener su vida amorosa lejos del escarnio público. ¿Ya para qué?Una persona de la Alcaldía de San Miguelito dijo que no harán fiesta para las vacaciones escolares porque están pensando en política.Se rumora que la cascarosa Milagros Nicole pudo haber terminado su relación con el competidor de Calle 7, debido a que ella, supuestamente, eliminó todas las fotos en las que salían juntos. La cara de Telemetro desmintió que tenga una nueva relación y aseguró que continúan su noviazgo. ¿Será cierto?