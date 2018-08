La Esquinita de 29 de agosto de 2018

Assilem subió una foto en la que aparece esbelta en su fiesta de cumpleaños, pero sus seguidores no creen que tenga ese cuerpo tan estilizado y hasta preguntaron si se operó. “La Polla” respondió que solo ocultó la barriga y que no le importa lo que quieran opinar. En su historia de Instagram aseguró que este mundo está lleno de personas hipócritas que no le chatean por su conciencia. ¿Con quién peleará esta vez?Algunas personas están molestas porque una pareja famosa se casó el fin de semana y fueron pocos los invitados. ¡Cero malas vibras!Después de ser los mejores amigos y hasta tomarse fotos juntos, Pablo Brunstein dijo en un programa que dejó de seguir a Sonia Andrés porque no le interesa lo que hace. ¿Salieron de pelea?Un competidor de Esto es Guerra Perú dejó que Mark Vollert ganará el reto al confesar que quedó encantado con el color de sus ojos. El video en el que se refleja el momento se volvió viral en Instagram y comenzaron los piropos con el panameño.Una coreógrafa y presentadora quiso llamar la atención con su sonrisa y al mejor estilo del reguesero Japanese adornó uno de sus dientes con una pequeña piedra. ¡Ahora sí está hat!Una famosa se desahogó hablando de las personas que se hacen las víctimas cuando la relación no funciona ¿A quién se referirá?Hay una cantante de reggae que dice que está pegada, pero sus seguidores consideran que ella vive a la sombra de un colega.Eddy Lover confesó que dedicó el tema La Ex a su expareja Mary Gaby Sealy. En la canción expresa que no volverá atrás, que ella se enamoró de más, que no se note que le duele y que cuide a su pareja. ¡Fuerte!Hay una expresentadora que desde hace unos meses se dedica a subir fotos con poca ropa. ¡Parece que solo se le pega lo malo!Más que prestarle atención al reto superado del productor Giovanni Scollo, sus seguidores se quedaron en shock porque confesó que demoró 12 años en terminar su carrera de Ingeniería Civil.Algunos se preguntan por qué demoró tantos años en terminar sus estudios si no se ve mucho su trabajo como músico. ¡Santo!