La Esquinita de 28 de agosto de 2018

Después que Fergie Vergara dijera el nombre que le puso a su bebé las burlas por el apelativo no han parado. Destacó que hay personas haciendo comentarios malvados a los hijos de otros, por eso no mostrará el rostro de su hija. Asegura que “ella no es un objeto para que se diviertan” y que solo lee a personas con nombres corrientes hablar de su pequeña. ¡Bien dicho!Los haters compararon la sonrisa de la exreina de Carnaval María Laura Cárdenas con el personaje de la película La Máscara. ¡Malvados!Otra vez a Samy y Sandra Sandoval les robaron parte de su equipo de trabajo mientras se encontraban en una presentación. El músico lamentó que exista tanta inseguridad en Panamá. ¡Horrible!Sheldry Sáez hizo un llamado a las universidades, cree que hay mucho que mejorar en los modelos educativos. Dijo que batalló ocho años con la burocracia, métodos arcaicos y mentalidades cerradas como si el sistema estuviera hecho para poner barreras. ¡Ups!Algunos fans se quedaron esperando ver los mejores pasos de Liza Hernández en un video que compartió bailando reggae. Creen que siempre hace los mismos movimientos y a otros les gustó.Una presentadora de noticias también se sumó a las mujeres que dan motivación a los demás para que luchen por sus sueños.Una cara detelevisión está muy contenta porque al fin pusieron su foto en la parte trasera de un diablo rojo. ¡Wao, tremendo logro!La youtuber Windy compartió una foto en la que aparecía con diminuta ropa interior y sus detractores insinuaron que ella pareciera que se dedicara a la pornografía y que no es un ejemplo para menores. La chica prefiere ignorarlos y no contestar.Un reguesero compartió un video donde avienta lejos a una chica cuando tienen contacto bailando música congo. ¡No es gracioso!El comediante Michael Vega aseguró en un video que no entiende por qué la Policía Nacional mencionó su nombre, como un punto de referencia, en el informe de un caso de asesinato que se dio en Aguadulce. Aseguró que él y su familia no tienen nada que ver, ya que es un caso aislado, pero lamenta esta situación. ¡Fuerte!