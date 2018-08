La Esquinita de 27 de agosto de 2018

El reguesero Suppose siguió el estilo de Japanese, quien no pierde el tiempo para componer letras de los temas del momento. El veterano, esta vez, se inspiró en el video filtrado de un policía quien le proponía a un taxista que le enseñara su parte íntima para no ponerle la boleta. Este tema corrió como pólvora en el WhatsApp y hay algunos que les pareció cómica la manera como lo interpretó. ¡Cuidado con los actos que hacen en la calle!Más fueron los bombos y platillos en anunciar que Angie Ibáñez sería la nueva cara de Esto es Guerra, que lo que duró. Se va para dedicarse a sus estudios. ¿Entonces para que se metió en el programa?Se rumora que Roberto Rivera podría irse de TVN y TVMAX. El comentarista dijo que está explorando nuevas cosas y actualmente está de vacaciones. ¿Será que da el gran paso?A pesar que el nuevo libro de Sheldry Sáez, “Los secretos que sí se pueden contar”, tuvo muy buena aceptación en su lanzamiento durante la Feria Internacional del Libro, hubo ciertas personas que les pareció que exageró con el precio de la obra, la cual costaba 10 balboas. Algunos asistentes dijeron que debió venderlo en menor costo por tratarse de una obra infantil para colorear. ¿Secretos onerosos?Después que Jacky Guzmán confesara por Instagram que su compañero Franklyn Robinson le había pedido el contacto de su cirujano a pocos meses de haberse operado, muchos han quedado en la duda si el presentador también pasó por el quirófano para mejorar su cuerpo. ¿Se habrá animado a esa moda?A pesar que pocos meses atrás la reportera Clarissa Ábrego aseguró que le hacía caso omiso a las críticas, la semana pasada no puso en práctica su teoría y entre gritos le reclamó a su excompañero Stevens Joseph por hacer comentarios en su contra. Lo peor de todo es que quedó discutiendo sola y las personas la miraban raro. ¡Guarde la compostura!Julián Torres subió una foto en la que salía en calzoncillo, pero más que notar su escultural cuerpo sus seguidores le preguntaron quién era la persona que lo acompañaba. ¿Existe nueva pareja?Joako Fábrega dijo que hay una nueva ley en Panamá que dice que hombre mayor de edad, soltero y con amiga es perro. Los haters le respondieron que “no quiere servir y no quiere nada en serio”.En la tercera gala de Cuna de Acordeones los televidentes no le prestaron mucha atención a Massiel Rodríguez por estar viendo algo extraño en el atuendo que utilizó Víctor Ballesteros. ¿Qué sería?En su historia de Instagram Nicole Fergurson le dio los buenos días a todos, menos a la diputada que pretende que el Tribunal Electoral silencie las críticas de la ciudadanía. Es obvio que el video que hizo la funcionaria pública Katleen Levy tiene molestos a más de cuatro famosos. ¡Golpe de derecha!Una famosa acostumbra a subir fotos con arreglos de photoshop atreviéndose a decir que sale al natural y cuando está en pantalla se excede en el maquillaje. ¿Será que piensa que le creen?Ha pasado un mes desde que salió a la luz que el subdirector del Instituto Nacional de Cultura Juan Francisco Guerrero se había gastado 19 mil 927 balboas en el uso de data roaming y hasta la fecha la entidad no ha dado una explicación sobre cómo terminó este importante caso. Muchos creen que este tipo de comportamientos, por parte de los responsables de la entidad cultural, es para que la población se olvide de este bochornoso abuso del funcionario público. ¡Es una falta de respeto!Más de tres se han ido de espalda porque El Chombo estrenará este miércoles, a nivel mundial, el remix de “Dame tu cosita” con Pitbull y Karol G. El tema dio la vuelta al mundo por redes. ¡Bien!