La Esquinita de 24 de agosto de 2018

Se cansó de los ataques a esposa

A través de un video Marlon Polo expresó su molestia por las diferentes críticas que ha recibido, luego de subir una foto de su esposa e hija con la frase: “Todo por ellas”. Los detractores le recordaron su pasado con Yoani Ben y lo de su supuesta hija. El guerrero les pidió que si no conocen a las personas ni sus vidas mejor que no opinen y se dediquen a las suyas.

¡No lo perdonan!

La chica que es adicta a los retoques

Una guerrera compartió una foto en la que lucía su esbelta figura sin ninguna imperfección. Algunos detractores se preguntaron por qué no sube fotos sin ediciones. ¿Realmente tendrá esa figura perfecta?

Les molestan los amigos de Calle 7

La Sra. Dezdy dijo que hay unos “payasos” de Calle 7 que salieron en varias ocasiones muy cariñosos, pero al momento de referirse uno al otro dicen que son compañeros ¿A quién pretenden engañan?

Ya era momento de la promoción

Al fin la Organización Señorita Panamá empezó a concentrarse en sus otras candidatas a las coronas internacionales y no solo en Rosa Montezuma. Ahora, promueve los planes de la Señorita Panamá Tierra Diana Lemos. Lo que no deben es abusar en el Photoshop en sus fotos, el grosor de sus brazos no están acorde. ¡Muy mal!

Es chef de comida de paquetes

Una modelo quiso demostrar que no solo es rostro bonito y que sabe defenderse en la cocina, pero lo que hizo fue una sopa de paquete, por lo que los haters la criticaron. Tuvo que hacer otro platillo. ¡Pena!

Comparte meme de funcionario

Delano Mondel compartió un meme en el que aparecía el director de Sinaproc y se marcaba en círculo los logos que adornan su uniforme con la frase: Hay Superman, hay Aquaman, hay Spiderman y hay Batman, pero Panamá tiene a Parchiman. El locutor dijo que las personas no pierden el tiempo para vacilar y que le dieron para comer y llevar. ¡Fuerte!

Fergie Vergara dio a luz a una niña

La ganadora del único Big Brother Panamá dio a luz a su primogénita y tal como una vez lo dijo, prefirió no compartir imágenes de ese momento especial. Sus fanáticos no dudaron en felicitarla.

¿No hay plata para cuidarse sonrisa?

Una exmodelo compartió una foto en la que salía radiante hasta que uno de sus haters comentó que debería arreglarse la sonrisa y que no se le vean las imperfecciones. ¿No hay dinero o no le importa lo que piensan los demás?

No se dejará vencer de su condición

Male Sucre compartió una foto de ella en mayo y actualmente en la que se aprecia su pérdida de peso. Confesó que tiene hipotiroidismo por eso hace dieta, ejercicios y va a la estética. ¡Muy bien!

Sus seguidores la prefieren con todas sus cirugías

Una cuenta de Instagram compartió una foto de Jacky Guzmán cuando no se había operado el trasero, pecho, rostro ni se había arreglado la sonrisa. De inmediato sus seguidores comentaron que los años le cayeron bien, porque estaba rara sin los arreglos. ¡Logró su cometido!

Se encarga de criticar desde el otro lado

Hay una expresentadora que ahora que labora en el Gobierno no duda en usar las redes para criticar a locutores y periodistas por mencionar mal ciertas palabras al momento de informar. ¡Cuidado con la vara que mide!

Japanese no le importan ataques

Japanese aseguró que hay personas que le hacen maldades sin haberle hecho nada, por eso le pide a Dios que lo protejan. Aseguró que desea cumplir el sueño de su hermano Danger Man de ganarse un Grammy y llevárselo al cementerio. Expresó que cuando eso suceda le dirá adiós a la música.

¿Será que dejará de cantar letras fuertes para lograrlo?

Dejó a un lado lo fashion

Hay una exMiss Panamá que se olvidó de los arreglos para lucir esbelta en cada foto que comparte. Ahora, sale con el cabello descuidado, quedando atrás lo que aprendió en el certamen. ¡Debería enfocarse de nuevo!