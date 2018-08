La Esquinita de 20 de agosto de 2018

Escritora en importante lista de UTP¡Increíble! que la plagiadora de cuentos Gloria Melania Rodríguez aún aparezca en la lista del Directorio de Escritores Vivos de Panamá de la Universidad Tecnológica de Panamá. Lo peor es que entre sus logros se detallen los premios que obtuvo con las obras copiadas al autor nicaragüense Pedro Morales y los que tuvo que devolver al Instituto Nacional de Cultura después de denunciarse el delito. Es momento que este centro educativo actualice esa página web. ¡Mal!Se ha pasado la mano con bisturíHay una expresentadora de TV que está irreconocible con la cantidad de cirugías que se ha hecho en rostro, senos y glúteos. Ya no parece panameña, sino de otra nacionalidad. ¡Se ve mal!Los rofeos se les salen de las manosAparentemente hubo insultos y hasta golpes entre los competidores de los equipos amarillo y rojo de Calle 7. El lío fue tanto que suspendieron a Alejo Castroverde, quien a través de un video explicó que el rofeo que tuvo con Rafe Lucado se le salió de las manos. Aprovechó el espacio para aclarar que no solo depende de este programa. Yoani Ben y Rafe Lucado corrieron con la misma suerte por faltas al código de disciplina. ¿Ejemplos?¿Gaby Garrido retoca sus fotos?Después de haberse metido con los lancheros de Bocas del Toro, los haters le han montado una campaña a Gaby Garrido. Aseguran que retoca las fotos de su Instagram debido a lo angosta que salió la lata de cerveza que promueve. Aunque hay otros que son firmes en defenderla. ¿Hay o no retoque?Sus diferencias van al InstagramUna presentadora de Infraganti le reclamó a su compañera, por Instagram, que no sube las fotos en las que aparecen juntas, pero sí comparte las instantáneas con personas esbeltas. A pesar que aclaró que se llevan muy bien, demostró todo lo contrario. ¿A alguien le importará?Ya quieren que confirme relaciónLos elogios entre la Señorita Panamá Rosa Montezuma y el chef Juan Neblett siguen en redes. El subió un arreglo de flores y ella compartió la misma foto. Los fans quieren la confirmación.La buscan por su buen trabajoEl creador de La One Two ha demostrado que no se necesita destruir la imagen de una persona para ser famoso. Este año ha hecho varios espectáculos en Estados Unidos. ¡Está dando cátedra!Imita estrella para ganar “Me Gusta”A una modelo se le están acabando las ideas para generar más seguidores. Su última hazaña fue imitar una foto de Jennifer López, pero lo que logró fueron críticas de los haters. ¡Pasando pena!De patrimonio histórico a diputadaMás mujeres se siguen sumando a las filas de la política, ahora se trata de la directora de Patrimonio Histórico Ariana Lyma, quien se postulará como pre candidata a diputada por el circuito 3-1 por el panameñismo. ¿Qué propuesta de Leyes le tendrá al pueblo?La presionan para que tenga bebéMónica Lee no sabía ni qué decir cuando en el programa Calle 7 enseñaron una foto de su novio insinuando que su mamá quería un nieto. ¿Será que se anima para quedar bien con el mundo?¿Pone en duda su preferencia sexual?Atónitos se quedaron los seguidores del presentador Rony Vargas, a quien a través de la herramienta Preguntas y Respuestas de Instagram le indagaron si era gay y contestó: “No, pero nunca diría de esa agua nunca beberé. He visto casos”. Muchos quedaron dudando y creen que debió quedarse callado.No hicieron fiesta en Las TablasA través de un comunicado la Sociedad Calle Abajo de Las Tablas desmintió que tuviera algún evento en el restaurante Los Faroles ni que presentarían una nueva reina. ¿Quién estuvo detrás de eso?