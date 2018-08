La Esquinita de 17 de agosto de 2018

Nos enteramos que una prestamista está buscando hasta por debajo de las piedras a una excascarosa que vive en el interior del país, ya que le debe un dinero desde hace tiempo y está desaparecida.Lo que más le molesta a esta persona es ver que en sus redes se la pasa de parranda en parranda y no cumple con su palabra. ¿Tendrá que hacerla pasar pena para que sea seria?Orman Innis confesó en un programa que siempre le gustaba Susan Elizabeth Castillo y hasta le regalaba ensalada de mango. Lo que no esperaba era que ella desmientara lo de la fruta.Paul McDonald compartió una foto en la que salía de espalda junto a Delany Precilla y sus seguidores opinaron que el cuerpo de ella está muy delgado y no se le ven las curvas que presume en Instagram.Es increíble que en el recién estrenado comercial del concurso Tu Cara Me Suena sus participantes hablen de sus cualidades y lo que les gusta, pero que el presentador Julio Shebelut aproveche el espacio para decir que es un hombre llorón, no tiene nombre.¿Será que cree que de esta manera se burlarán menos de él?Después que nuestra representante para Miss Mundo Solaris Barba, saliera en Tu Mañana, muchas personas comentaron en redes que ella era la que daba la talla para el Miss Universo y que al fin la organización la promocionaba como lo hace con Rosa Montezuma. ¿Será?Después de decir que vetaría a la Polla por arremeter contra los medios tras las críticas que le hicieron por su fracasada fiesta de cumpleaños. La Sra. Dezdy revivió aquel momento con un video en el que se burlaba de la poca asistencia del público.Los seguidores le dijeron de todo en defensa de la chica. ¡Después no se ande quejando de los haters en TV!Como en los tiempos de juventud posó con la lengua afuera la jefa de relaciones públicas del Instituto Nacional de Cultura, lo que muchos consideran poca seriedad de la empleada pública. ¡Sea seria!Los youtubers Christopher Oberto y Zuany Tatiana tienen enojados a los seguidores que no saben si son hermanos o pareja, ya que se la pasan escribiéndose mensajes de amor. ¡Son hermanos!El que maneja las redes de un programa de televisión está al pendiente de los mensajes positivos y fotos curiosas que comparten sus caras para subirlo al Instagram. ¡Es hora que busque su material!Al parecer, será una constante ver que las figuras públicas desfilen para aspirar a un cargo político. Ahora, el que busca dos puestos es Martín Paparazzi, quien se postula a candidato para alcalde y diputado por el partido Cambio Democrático. ¿A quién imita?El cantante de reggae Shyno compartió un video en el que opinaba sobre el género urbano, pero más que sus palabras, a los seguidores les dio asco verlo hablando con la boca llena. ¡Fatal!La Bibi contó en un video que hay una mujer que se la pasa tomándose fotos para tirar su piquete en las redes y que ni por cortesía la saludó cuando se la topó en un evento. Aseguró que quedó sorprendida cuando vio en el estacionamiento el carro en el que salió esta chica, ya que esperaba que tuviera como mínimo, un Audi.Le aconsejó que aterrice y que practique la cordialidad. ¡Fuerte!Stevens Joseph dijo que tenía la exclusiva de una chica que enseñó sus senos en el Canal de Panamá. Haters le dijeron que hay temas más importantes que sacar ese tipo de personas que no aportan.