La Esquinita de 16 de agosto de 2018

Aunque Rosa Iveth Montezuma ha utilizado el vestido tradicional de la Comarca Ngäbe-Buglé durante todas sus presentaciones en las Naciones Unidas, para el último evento decidió cambiar y utilizar uno con detalles gunas, que también lo lució Karen Peralta. Para algunos, la Miss Panamá lo saturó con muchos accesorios, que se veía sobrecargada y que no debió usar una flor plástica en el cabello; otros consideraron que ambas jóvenes destacaron con la pieza. ¿A quién creen que le quedó mejor?La miss Laura de Sanctis pidió a la gente que no invente y aclaró que no tiene ningún video porno. Al parecer, hay una publicación circulando y aseguran que ella es la protagonista. ¿Será cierto?El presentador Rolando Sterling se desahogó en su cuenta y dijo que Twitter se está llenando de personas que: “gritan por cambios en la sociedad, pero si emites una opinión contraria a la de ellos, te tragan”. Algunos se preguntan con quién habrá sido el comentario.La que hizo reír a muchos con su buen humor fue la presentadora Michelle Simons, quien compartió una foto junto a Karen Chalmers, ambas con un enterizo de rayas, con el mensaje “Barbie y Skipper”.Una entrenadora de famosos confunde a sus seguidores con sus post, por un lado dice que es un ser de luz y amor; y por el otro, pelea.Hay algunas personas que dicen que la organización Señorita Panamá solo le da importancia a una reina y las otras son “fantasmas”.Después del mensaje que Gaby Garrido publicó en Instagram en contra de los barqueros de Isla Colón, la actriz debió recoger sus palabras porque le cayeron a pelonera. Colocó otro post en que reconoció que se expresó mal y como no quería más polémica, desactivó los comentarios.Al parecer, el drama es lo que genera rating y ahora en Calle 7 es lo que más promueven, los juegos han pasado a un segundo plano. ¡Feo!Ernesto Goulbourne, conocido como Gummy, encendió las redes sociales al publicar una historia en la que aseguró que se fue del programa “Quién TV!” porque “odiaba” a Rake Martínez, la exnovia de Diego De Obaldía. Es más, reveló que ni siquiera podía hacer mención a la modelo porque se tienen bloqueados, mutuamente, en las redes sociales. ¿Por qué será?