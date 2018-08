La Esquinita de 15 de agosto de 2018

Orman Innis aseguró que si se lanzara como candidato a la presidencia ganaría con el 75% de los votos, porque Panamá no es un país de bonitos.Detalló que su gabinete contaría con: Eduardo Lim Yueng, Eddy Vásquez, “Chucho Barrios, Jesús Santizo, Franklyn Robinson y sería un Gobierno que metería miedo. Los famosos deberían ser como él, que se ríe de las burlas, en vez de molestarse.Hay una presentadora de televisión que abusa de la producción de su imagen, sus pestañas de abanico prácticamente le cierran los ojos.Una expresentadora de televisión dijo que las redes sociales ya no eran lo de ella y decidió cerrar su cuenta. Más que su comentario, los haters se fijaron en su delgadez y abuso de colágeno en los labios.Al colonense El Boy C le hicieron un meme de su atuendo al compararlo con el Power Ranger verde. El reguesero prefirió seguirles la corriente y lo compartió en sus redes sociales. Si no puedes con el enemigo...El manejador del Instagram de un programa de farándula necesita con urgencia un curso de español. Ya es una constante ver las faltas ortográficas en las publicaciones. ¡Hora de concentrarse!Hay una cantante que se la pasa subiendo fotos de sus dietas y ejercicios, pero en vestido de baño no luce tan bien.La moda de las caras de Calle 7 son las fotos de cuerpos golpeados. La última fue Yoani Bern, con un video donde salía raspada su pierna.El que puso en duda la popularidad de algunos cantantes fue Japanese, quien contó que hay algunos que compran paquetes de reproducciones en YouTube.¿A quién se referirá?El puesto de ciertos presentadores peligra con el nuevo espacio que tiene Ludwik Tapia en Jelou. El chico es bueno en lo que hace.Cuando se trata de taquillar, cualquiera acción es buena y así quedó demostrado con un video que compartió Rafe Lucado en donde aparecía junto a Vlady Foster cargando a una señora que llevaba muletas, por las escaleras eléctricas. Hay quienes dijeron que las buenas acciones no se publican. ¿Hasta cuándo con lo mismo?