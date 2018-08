La Esquinita de 17 de agosto de 2018

La Miss Earth destituida, Erika parker, revolucionó el fin de semana las redes sociales tras aparecer en una foto junto al Pablo Brunstein en una pasarela y algunos aseguraron que se le veía una barriguita extraña y que podría estar embarazada. La modelo no se quedó callada y ante la avalancha de comentarios decidió compartir otra foto, del mismo evento, donde luce un abdomen plano con el mensaje: “Aquí escondí al wichi baby”.Dezdy subió una historia en que decía “Antes sus fotos eran sensuales, ahora puras imágenes con el pueblo. Como cambia la vida”.La presentadora de Medcom subió una imagen en la que asegura que no le importa lo que la gente dice de su vestimenta y que se ríe de la gente frustrada porque no se atreven a usar lo que ella viste.Por defender a su pareja, a Bugaman le cayeron en masa sus seguidores. El presentador escribió con faltas ortográficas uno de los mensajes en Instagram y la gente lo mandó de regreso a la escuela, para que aprenda a escribir. Ahora, crea hashtag con palabras mal escritas para tapar su error.Algunos de los seguidores de Marilú De Icaza consideran que la presentadora de farándula solo busca llamar la atención con los videos de ejercicio que postea en sus redes, donde aparece sexy.Una cara de TV subió una foto en una bañera con velas y rosas que preocupó a fans, creyeron que habría un incendio o se derretiría.Patty Castillo subió una foto mostrando su retaguardia, algunos se preguntan si pasó por el bisturí o como el meme, le puso filtros.Al parecer, la que se cansó de las críticas de los “haters” fue la exparticipante de Pelaos Con Salsa, quien puso el mensaje: “detrás de todo hater existe una vida muy miserable y vacía, el único logro es meterse contigo”. ¿Quería ser famosa?La gente se pregunta hasta cuándo los “famosos” publicarán frases motivadoras con fotos sensuales o en bikini, a algunos ni les cae.La novia de Vlady Foster salió al paso de los comentarios que la tildan de interesada y que solo volvió con el modelo para disfrutar de los siete mil balboas que se ganó. La joven compartió un comprobante de un banco de la localidad en que muestra que en su cuenta tiene disponible 20,948.08 y que no necesita el dinero de su pareja. Para algunos fue innecesaria esa acción, pues queda a expensas de que le roben.