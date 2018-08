La Esquinita de 13 de agosto de 2018

La enseñadera le parece patéticaAl parecer las fotos sexy de algunas personas tiene cansados a más de tres y una de esas es la expresentadora Iris de Arco, quien expresó que encuentra tan patético ver cuentas de Instagram enseñando el 90% de piernas, senos y trasero, y ni aun así levantan más seguidores.¿Lo dirá por algunas presentadoras de TV que necesitan generar?Aconseja a los que se creen superiorWyznick Ortega le aconseja a las personas que dejen la locura de ir a a donde personas que fuman el tabaco o leen cartas a pedir que la ayude con el amor de su vida. Dijo que ni el hechizo amarra a nadie.Comparan su ropa con mantelesLa presentadora de Cuna de Acordeones Massiel Rodríguez no empezó bien la primera gala. Los haters dijeron que su vestido era de bajo presupuesto y parecían manteles. ¡Debe asesorarse!No aguanta presión de cibernautasGadiel Lassonde, el que hace el personaje de la Señora Dezdy, fue hasta el programa La Mordida a decir que en redes hay una campaña contra él por por su humor negro. Aseguró que hasta lo han amenazado de pegarle en la calle y que las personas se la pasan tomándole fotos cuando lo ven. Se escudó en que Dezdy se trata de un personaje y él es una persona real, que tiene otra vida. Cree que es gente del barrio e ignorantes. ¡Toda acción tiene una reacción!Debió sobrevivir embarazadaHaydee Bardayan recordó que a las nueve meses de embarazo se quedó sin trabajo, por lo que tuvo que sacar su creatividad para salir adelante. Le aconseja a las personas que no se conformen con un solo sueldo, por suerte ella tenía un taxi. ¡Mujer luchadora!Se ríe de los que son “Famosos”Orman Innis se ríe de las personas del medio que dicen que son famosos. Asegura que si la persona mira para atrás y no tiene cuenta de seis números en el banco, una lexus y 10 escoltas, no es famosa, es un pobre, pero que sale en televisión. Aclara que solo son conocidos que se ganan el corazón de los demás.¡Le dio duro al ego de algunas caras de TV!Utiliza chistes recicladosHay una reportera que hace videos cómicos para Instagram, pero en vez de poner a fluir su creatividad, utiliza puros chistes repetidos en internet. Es momento que se ponga las pilas y lea libros.Hizo el reportaje de Señorita PanamáAlex Medela compartió fotos junto a la Señorita Panamá Rosa Iveth Montezuma durante su última visita a Estados Unidos. No obstante, los haters aún no olvidan la polémica que se armó por su vestido.Tiene lucha constante con sus canasSandra Sandoval mostró en un video las canas que tiene en la parte de adelante de su cabeza y dijo que estaba a punto de ponerse lustrador de calzados en color negro para cubrirse el pelo blanco. ¡Dios!A seguidores le gusta como parejaEl hermano de Carolina Dementiev asistió con Alexa Chacón y la atleta a un concierto y compartió varias fotos muy cariñoso con la presentadora de televisión. A muchos les gustó verlos juntos.¿No le gustó que lo expusieran?Luis Casis compartió un video molesto porque terceros acompañaron a un diputado que invitó a un reto y entre esos se encontraba Jesús “Chucho” Barrios, a quien no le gustó su comentario y corrió a la defensa explicando por qué se encontraba en esa delegación.Minutos después eliminó los seis videos que había compartido. ¡Plof!¿Se burla de los políticos?Miguelito Oyola hizo reír a sus seguidores al crear una papeleta en la que aparece su foto para competir como alcalde Panamá, con el eslogan “Más pollo pa’ la gente”. ¿A qué político se refiere?Reaparece el hombre polémica Israel DuffusEl boxeador panameño salió a la defensa de la Polla y arremetió contra Franklyn Robinson y la Señora Dezdy, quienes considera que la reventaron como a una piñata por su fiesta de cumpleaños y después que ella se molestó la vetaron. ¡Este chico está muy pendiente de todo!