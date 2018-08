La Esquinita de 10 de agosto de 2018

Luis Casis deja en pena a político

¡En nada! quedó el reto de caminar descalzo por las calles de Vacamonte que le propuso Luis Casis al político Panky Soto. El reportero ciudadano se molestó cuando el diputado llegó acompañado de todo un equipo de producción para filmar el recorrido y aseguró que eso era jugar sucio. “No se dio el reto ya que el Sr. @pankysoto quiso jugar sucio junto @chucho507 llenando esto de gente de ellos para decir que el diputado hace calles”. A muchos no les gustó la acción del funcionario, ya que le decían jefe. ¿Promotores?

La están cazando como un Pokémon

Los comentarios de la Sra. Dezdy no son del agrado de muchos fans, quienes empezaron a compartir fotografías de todo lo que hace y sus malas combinaciones, aunque no esté metido en el personaje.

Panamá ya tiene a su Super Huevo

El muñeco de Súper Huevo se robó todas las miradas durante las protestas de la Asociación Nacional de Avicultores. Su campaña es que se consuma más huevo y productos panameños.

Se desahoga por constantes críticas

La que escribió un libro en su cuenta de Instagram, al estilo de los diarios que se hacían en los años 90, fue Kathy Phillips. Contó que desde que era chiquitita y empezó en el mundo del espectáculo la gente siempre la ha criticado e insultado. Y que la gente no entiende que ahora ella forma parte de un panel de presentadores, que están ahí para opinar de un tema de farándula y que deben seguir el guion que les dan y que no debe demostrarle nada a nadie. La pregunta es ¿cuál es el problema?

Miraba al novio de la amiguita

Hay una Miss Panamá que dejó a más de uno con la boca abierta porque su actual pareja era el novio de una de sus amigas y siempre le comentaba en todas las redes sociales. Algunos se preguntan si fue la razón por la que terminaron o solo decidió consolarlo. ¡Raro!

¿Game show sin presupuesto?

El regreso de Ludwik Tapia dejó un mal sabor entre los televidentes. Por un lado les pareció atinado que la producción lo escogiera como presentador del segmento de Jelou!, “A Ganar”, y por otro, quedaron decepcionados, pues consideran que este show es la versión pobre de “A Todo o Nada”. Faltó garbo, producción, algarabía y hasta coreografía.

Tiene quien lo aplauda en TV

Eso de si no me aplauden lo hago yo mismo no va con Foncho Carrasco del programa Te Reto A Ganar. El presentador pone a los mismos concursantes a levantar las manitos. ¿A lo Don Francisco?

¿Obsesionada con cintura pequeña?

Los fans de Joseline Pinto están preocupados por su salud, porque la presentadora de canal 2 utiliza fajas todo el día para lograr una cintura pequeña y supuestamente solo se las quita para bañarse. ¡Cuidado!

Miss Panamá se apoderó de la ONU

Rosa Montezuma demostró que se preparó bien para representar al país en el certamen y en cualquier evento que la inviten, como en Naciones Unidas. La gente solo espera que no quede de #16.

¿Pide que le hagan memes para generar?

Ese meme de Ingrid De Ycaza generó dudas entre varios seguidores, pues no saben si es que está siguiendo el lema de varios famosos que consideran que si no están en la palestra pública, la gente los olvida y prefieren que hablen de ellos, no importa si es bueno o malo.

Compromiso duró menos que suspiro

Después de compartir varios videos en donde mostraba cómo le propusieron matrimonio y la emoción que sentía hace unos días; el prometido de una famosa reveló que todo acabó por infidelidad.

Decepcionado de sus seguidores

El presentador Marco Oses está indignado porque, al parecer, algunos seguidores reportaron una de sus fotografías en Instagram y los encargados de la red se la eliminaron por incumplir con las normas de la comunidad, en cuanto a los desnudos. Además, le advirtieron que si continúa con esos contenidos podrían inhabilitar el acceso a su cuenta. Esto le cayó como un balde de agua fría. “Somos una sociedad tercermundista... Sigan disfrutando del bochinche, eso les gusta más al parecer! #Panamá #decepción Por eso no comparto mis cosas”, escribió molesto.

Campaña a favor de los artistas

Todo no es negativo en el país. Hay un grupo de caras del espectáculo que promueven una campaña para que la gente apoye a los artistas nacionales y que les compren sus obras para que sigan su labor.