La Esquinita de 8 de agosto de 2018

¡A Brid no le gusta el exhibicionismo!

La herramienta de preguntas en Instagram vuelve a dar de qué hablar, ahora Carolina Brid dio a entender que no regresaría al programa Esto es Guerra porque no le gusta el contenido ni el exhibicionismo. La Miss Panamá 2013 dijo que durante el tiempo que estuvo se divirtió como nunca y la producción respetó sus condiciones, pero lo que la separa de volver a ese show es que: “se desvían mucho con el contenido y exhiben de forma no favorecedora a sus talentos”. ¡Fuerte!

¿Amarillos no querían a Claudia Tapasco?

Esta semana anunciaron que Claudia Tapasco es la nueva competidora de la fiebre amarilla; de bienvenida, Mónica Lee aseguró en un video que el equipo estaba completo y que Tapasco debería estar con los rojos. ¿Cuál será el drama ahora?

¿Andrea impone la moda cortina?

La que corrió con la misma suerte de Assilem Delgado por su vestuario fue Andrea Pérez. La presentadora compartió una imagen con un pantalón jeans que tenía basta de encaje y algunos le preguntaron si era la cortina de la abuela o un mosquitero. Sara Bello utilizó un modelo similar con transparencia.

¡Tienen los juegos para vomitar!

Ahora que en Esto Es Guerra eliminaron los juegos del “Besito en la boca” y “lucha”, los nuevos retos están para que la gente vomite o cambie de canal. ¿Será que no tienen más creatividad?

Dieron menos que un pasaje a Rusia

Algunos literatos están molestos después de conocer que el Inac donó a la Feria del Libro menos de lo que costó un pasaje a Rusia.

Reza para que look no sea tendencia

La exorganizadora de un certamen de belleza aseguró que reza para que las cejas de Rihanna en una revista no se vuelvan virales.

“La Willa” debe censurar sus publicaciones

Cada vez son más las caras del espectáculo que deciden destaparse y expresarse de forma bastante grotesca en redes, una de ellas fue Demphra, quien dejó a más de uno sorprendido con sus historias de Instagram. ¿Fama?

Roban el carro a reina de Las Tablas

María Laura Cárdenas, exreina de Calle Arriba de Las Tablas, dijo que le robaron su vehículo el fin de semana y ahora llaman en su nombre.

El regreso de otro Dr. Cloroformo 2 a TV

Hay un canal de TV que cada vez que les hace falta un personaje hace pruebas con otros, el problema es que no pegan una y, aunque los temas de las entrevistas son interesantes, el presentador lo único que invita es a arroparse y seguir durmiendo. Es como la nueva versión del “Dr. Cloroformo”, algunos piden que antes de sacarlo en pantalla practique para que no se equivoque y que sea más dinámico, porque la información es buena.